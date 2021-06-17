Грег Чапкіс продовжить справу батька: що відомо про сина легендарного хореографа

Грег – батько двох дітей і власник школи танців. Дізнайтеся, як живе син знаменитого українського хореографа Григорія Чапкіса, який пішов з життя у віці 91 року

13 червня пішов з життя Григорій Чапкіс. Син легендарного хореографа, Грег Чапкіс, який також займається танцями, пообіцяв, що з дітьми буде продовжувати справу свого батька.

"Тату, ти дійсно легенда! Естафета передана. Я буду продовжувати цю спадщину з моїми хлопчиками завжди", – раніше сказав Грег.

Дізнайтеся про роботу і особисте життя Грега Чапкіса в матеріалі Life Сьогодні.

Грег Чапкіс: біографія

Грег Чапкіс народився в 1979 році в сім'ї танцюристів. Він – син Григорія Чапкіса від другого шлюбу. Чапкіс-старший одружився на матері Грега, Наталі в 1980 році. Зараз вона проживає в Сан-Франциско.

Грег народився і виріс в Україні, але вже давно проживає в США, в Сан-Франциско. Там він відкрив свою школу танців Chapkis Dance.

Григорій Чапкіс з сином Грегом Фото: YouTube, instagram.com/gregory_chapkis

"Компанію я заснував в 2004 році – вона популярна по всьому світу. У нас є три філії: в США, в Італії у сестри, і у батька в Україні", – розповідав Грег в інтерв'ю Weproject.

У Грега є старша сестра Лілія, яка, як вище розповів Чапкіс-молодший, керує філією Chapkis Dance в Італії. І хоча Григорій Чапкіс все життя присвятив бальним танцям, Грег надає перевагу іншому напрямку – хіп-хопу.

Особисте життя Грега Чапкіса

Судячи з фото Грега в Instagram, він щасливий у шлюбі і виховує двох синів – 12-річного Миколу та 5-річного Максима. Дружину Грега звуть Ембер. Пара разом уже 20 років, вісім із яких – у шлюбі.

Дружина Грега Чапкіса Ембер з дітьми Фото: instagram.com/amberchapkis/

Ембер разом з Грегом займається розвитком школи Chapkis Dance.

Грег та Ембер Чапкіс Фото: instagram.com/amberchapkis/

Раніше ми розповідали все про життя Григорія Чапкіса.

У лютому цього року хореограф Григорій Чапкіс лежав в лікарні. Дивіться про це відеосюжет:

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