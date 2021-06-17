Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Грег Чапкіс продовжить справу батька: що відомо про сина легендарного хореографа

Сьогодні, 16:03

Грег – батько двох дітей і власник школи танців. Дізнайтеся, як живе син знаменитого українського хореографа Григорія Чапкіса, який пішов з життя у віці 91 року

13 червня пішов з життя Григорій Чапкіс. Син легендарного хореографа, Грег Чапкіс, який також займається танцями, пообіцяв, що з дітьми буде продовжувати справу свого батька.

"Тату, ти дійсно легенда! Естафета передана. Я буду продовжувати цю спадщину з моїми хлопчиками завжди", – раніше сказав Грег.

Дізнайтеся про роботу і особисте життя Грега Чапкіса в матеріалі Life Сьогодні.

Грег Чапкіс: біографія

Грег Чапкіс народився в 1979 році в сім'ї танцюристів. Він – син Григорія Чапкіса від другого шлюбу. Чапкіс-старший одружився на матері Грега, Наталі в 1980 році. Зараз вона проживає в Сан-Франциско.

Грег народився і виріс в Україні, але вже давно проживає в США, в Сан-Франциско. Там він відкрив свою школу танців Chapkis Dance.

Григорій Чапкіс з сином Грегом
Григорій Чапкіс з сином Грегом
Фото: YouTube, instagram.com/gregory_chapkis

"Компанію я заснував в 2004 році – вона популярна по всьому світу. У нас є три філії: в США, в Італії у сестри, і у батька в Україні", – розповідав Грег в інтерв'ю Weproject.

У Грега є старша сестра Лілія, яка, як вище розповів Чапкіс-молодший, керує філією Chapkis Dance в Італії. І хоча Григорій Чапкіс все життя присвятив бальним танцям, Грег надає перевагу іншому напрямку – хіп-хопу.

Особисте життя Грега Чапкіса

Судячи з фото Грега в Instagram, він щасливий у шлюбі і виховує двох синів – 12-річного Миколу та 5-річного Максима. Дружину Грега звуть Ембер. Пара разом уже 20 років, вісім із яких – у шлюбі.

Дружина Грега Чапкіса Ембер з дітьми
Дружина Грега Чапкіса Ембер з дітьми
Фото: instagram.com/amberchapkis/

Ембер разом з Грегом займається розвитком школи Chapkis Dance.

Грег та Ембер Чапкіс
Грег та Ембер Чапкіс
Фото: instagram.com/amberchapkis/

Раніше ми розповідали все про життя Григорія Чапкіса.

У лютому цього року хореограф Григорій Чапкіс лежав в лікарні. Дивіться про це відеосюжет:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Усі говорять. Прощання з Чапкісом, хмарочос на Хрещатику і карантин до кінця літа - найрезонансніші новини СЬОГОДНІ З Чапкісом простяться в Національній філармонії України: місце траурної церемонії змінилося Син Григорія Чапкіса поділився архівними фото батька в молодості
Григорій Чапкіс
Реклама

Новини партнерів

Відома ведуча виявилась донькою Петросяна: впадете, хто вона
Відома ведуча виявилась донькою Петросяна: впадете, хто вона
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик

Популярні статті

Сьогодні, 16:46No Stress

Куди поїхати на Трійцю-2021: 10 місць недалеко від Києва, які варто побачити

Сьогодні, 16:03Зірково

Грег Чапкіс продовжить справу батька: що відомо про сина легендарного хореографа

Сьогодні, 14:49Смачно

Чим відрізняється таджицький плов від узбецького і як його приготувати на багатті

Сьогодні, 11:06Смачно

Як правильно варити юшку на багатті – 5 лайфхаків і рецепт

Вчора, 17:41Events

День літнього сонцестояння: головні обряди та ритуали

Вчора, 17:00Здорово

Як відбілити зуби в домашніх умовах та не зіпсувати емаль

Вчора, 15:51Зірково

Тіна Кароль в топі за 33 тис. грн від Louis Vuitton закупилась на ринку в Казахстані (фото)

Вчора, 15:49Смачно

3 правила для тягучого і ніжного маршмелоу на багатті

Вчора, 13:10Здорово

Що робити, якщо влітку мучить алергія, і чи є шанс про неї забути назавжди

Вчора, 10:24Смачно

5 найкращих святкових страв, які треба спробувати на Трійцю

Вчора, 08:57Зірково

Василіса Фролова зізналася, що завагітніла після випадкового сексу зі знайомим

15 червняФаново

Що в жодному разі не можна робити на Трійцю

15 червняСмачно

7 ідей, щоб несподівано смачно приготувати минтай – від гарячих бутербродів до котлет

15 червняСмачно

Сніданок по-норвезьки: каша рисгрот замість звичної вівсянки

15 червняЗірково

Віктор Павлік вчетверте став батьком – Катерина Репяхова народила йому сина (фото)

14 червняЗірково

Як Пугачова втратила головну роль в фільмі через Ротару – зізнання відомого актора

Новини партнерів

Эмили Ратаковски в микро-бикини выглядит провокационно
Эмили Ратаковски в микро-бикини выглядит провокационно
Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Михаил Заливако показал, как отдыхает с бывшей женой Богдана
Михаил Заливако показал, как отдыхает с бывшей женой Богдана
Незаметные признаки рака легких: на что обратить внимание
Незаметные признаки рака легких: на что обратить внимание
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
“Холостячка“ Злата Огневич показала, як обирає весільну сукню
“Холостячка“ Злата Огневич показала, як обирає весільну сукню
Могилевская рассекретила свой вес после заключения пари
Могилевская рассекретила свой вес после заключения пари
Турецкие отели изменили систему "все включено"
Турецкие отели изменили систему "все включено"

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти