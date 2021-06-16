З Чапкісом простяться в Національній Філармонії України: місце траурної церемонії змінилося

Відомий хореограф пішов з життя 13 червня. Його поховають на Байковому кладовищі в Києві, на церемонію прощання зможуть прийти всі бажаючі. Нещодавно місце прощання змінилося

Знаменитий український хореограф Григорій Чапкіс пішов з життя 13 червня у віці 91 року. Раніше повідомлялося, що церемонія прощання з Григорієм Миколайовичем пройде 18 червня в Клубі Кабінету Міністрів. Вона буде відкритою для всіх бажаючих з 11 до 13 годин.

Однак зараз, як повідомляє ТСН, місце прощання змінилося. З великим хореографом можна буде попрощатися в Національній Філармонії України, яка знаходиться на Володимирському узвозі, 2 у Києві. Зазначається, що дата і час проведення церемонії не змінилися.

Місце прощання з Григорієм Чапкісом змінилося Фото: Instagram:

В кінці 2020 року Григорій Чапкіс переніс двостороннє запалення легенів, після якого у нього почалися ускладнення і кілька хореографа разів повторно госпіталізували. Тоді він скаржився, що йому важко дихати і ходити і "сковувало" ноги і спину.

За більш ніж 25 років роботи в танцювальному ансамблі Вірського Григорій Чапкіс брав участь майже у всіх постановках і взяв участь в 70 гастролях. Так він познайомився зі знаменитими історичними особистостями, як, наприклад, Фідель Кастро, Сальвадор Далі і Мао Цзедун.

26-річний Григорій Чапкіс виконує "повзунець". Фото з його книги "Танець і любов: секрети довголіття"

У березні син 91-річного хореографа Грег, який через хворобу батька прилетів з США в Україну, публікував відео, як проводить час зі своїм батьком і сподівався на його одужання. Ми також писали, що у вересні 90-річний український хореограф, танцюрист, народний артист України і суддя "Танців з зірками" Григорій Чапкіс одружився вчетверте раз на жінці, що була молодша за нього на 51 рік.

Ще в лютому Григорій Чапкіс знаходився в реанімації Київської міської клінічної лікарні. Григорія Миколайовича госпіталізували в ніч на 9 лютого. Дивіться про це відеосюжет "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна":

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