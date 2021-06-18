В Киеве прощаются с Григорием Чапкисом

Сегодня проходит церемония прощания с легендарным хореографом. Проводить Григория Николаевича в последний путь пришли его родные, друзья и поклонники

В Киеве прощаются с Григорием Чапкисом Фото: Сегодня

Сегодня, 18 июня, в Киеве, в Национальной филармонии Украины, проходит траурная церемония прощания с Григорием Чапкисом, который ушел из жизни 13 июня в возрасте 91 года.

Сайт "Сегодня" ведет прямую трансляцию события.

На церемонию прощания пришел журналист и телеведущий Дмитрий Гордон. Также в последний путь провести Григория Чапкиса прибыл певец Павел Зибров.

Семья Григория Николаевича у гроба.

Фото: Сегодня

Как сообщает корреспондент новостей "Сегодня" Анастасия Блищик, на траурной церемонии все желающие могут написать свои воспоминания о Григории Николаевиче и соболезнования в книге памяти. Позже книгу отдадут родственникам, а на ее основе выпустят сборник воспоминаний о легендарном хореографе.

Фото: Сегодня

Танцор и хореограф Владислав Яма пришел попрощаться с Григорием Чапкисом.

Скриншот: Сегодня

Люди, пришедшие попрощаться с хореографом, выражают соболезнования родственникам, собравшимся возле гроба Григория Николаевича.

Скриншот: Сегодня

На церемонию прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Скриншот: Сегодня

Гроб с телом артиста стоит в центре фойе филармонии. Хореографа хоронят в белом костюме. Зал заставлен букетами цветов. Возле гроба стоит большой портрет Григория Николаевича, рядом сидят родные – сын Грег, дочь Лилия, внучки Анна и Виттория и другие родственники.

Проводить в последний путь артиста до 13:00 могут все желающие.

Фото: Сегодня

Церемония началась в 11 утра и будет длиться до 13:00. Григория Чапкиса похоронят на Байковом кладбище.

Фото: Сегодня

Напомним, Что сын Григория Чапкиса Грег прилетел попрощаться с отцом из США. После завершения церемонии гроб с телом артиста отвезут на Байковое кладбище в Киеве, где пройдут похороны. Ожидается, что прощание с артистом на кладбище продлится до 15:00.

Ранее Грег Чапкис заявил, что будет продолжать дело отца со своими сыновьями.

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