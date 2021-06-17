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Дружина сина Чапкіса привітала його з 42-річчям: Хлопчики продовжать нести наше ім'я

Сьогодні, 16:37

Через кілька днів після смерті видатного українського танцюриста і хореографа Григорія Чапкіса, його синові виповнилося 42 роки

Ембер Чапкіс привітала Грега Чапкіса з 42-річчям
Ембер Чапкіс привітала Грега Чапкіса з 42-річчям
Фото: instagram.com/amberchapkis/

Син Григорія Чапкіса, Грег Чапкіс, який пообіцяв продовжити справу батька зі своїми дітьми, вчора відзначив своє 42-річчя. Його дружина, Ембер Чапкіс, душевно привітала його, опублікувавши цілу серію фотографій в соцмережі.

В Instastories в Ембер Чапкіс з'явилися яскраві фотографії Грега Чапкіса, на яких він зображений в різні моменти життя зі своїми синами – Миколаєм та Максимом.

"З днем народження, кохання! Я люблю тебе так сильно! Ми любимо тебе так сильно! Ми пишаємося, що у нас такий Батько. Ми такі щасливі, що саме ти наш Батько", – написала дружина Грега.

На одному з кадрів подружжя позували разом з дітьми. Оскільки не минуло й тижня з дня смерті батька Грега, Григорія Чапкіса, Ембер вшанувала пам'ять легендарного хореографа.

"Життя. Ти ніколи не знаєш, що станеться. Важливо жити в моменті й насолоджуватися тим, що ти маєш. Ми благословенні бути одне в одного і знати, що наші хлопчики-Чапкіси продовжать нести ім'я нашої сім'ї", – написала Ембер Чапкіс.

Скріншот Instagram

Потім Ембер поділилася кадром, на якому Грег йде обійнявшись з синами на одному із заходів.

"Це був дуже важливий момент для тебе – показати хлопчикам те, чим ти живеш", – написала дружина Грега Чапкіса.

Скріншот Instagram

Ще на одному фото Чапкіс-молодший зображений під час своєї роботи. Ембер зазначила, що він живе заради таких моментів, як на цьому знімку.

Скріншот Instagram

Потім Ембер опублікувала фотоколаж з трьох поколінь родини Чапкіса – від найстаршого до наймолодшого сина Грега.

Скріншот Instagram

Дружина Грега Чапкіса допомагає йому з його школою Chapkis Dance в США і фактично є його правою рукою. Подружжя разом уже понад 20 років.

Раніше ми повідомляли, що місце траурної церемонії прощання з Григорієм Чапкісом змінилося.

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