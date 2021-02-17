Олег Винник про своє особисте життя: "Я дуже щасливий і нікого не приховую"

Артист не афішує своє особисте життя, але й не заперечує, що у нього є сім'я

Знаменитий український співак, детектив шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Олег Винник, який згадав про своє життя в злиднях, розповів, чому не показує свою сім'ю, про яку майже нічого не відомо.

В інтерв'ю Дмитру Гордону Винник зізнався, що не любить афішувати своє особисте життя.

"Мені залишилося тільки показати, що у мене в спальні й під брюками. Особисте життя – це найсвятіше, що у мене є. Ти ж не знаєш, що буде завтра, чи дасть тобі Бог здоров'я, можливість виступати. Я сьогодні щаслива людина. Навіть якщо завтра мені доведеться злягти або взагалі померти – так вирішив Господь, я щаслива людина. Я вдячний за все", – каже артист.

Співак Олег Вінник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

На запитання Дмитра про те, чому Олег все ж приховує дружину, артист відповів: "Я нікого не приховую. Я просто це не афішую, не кажу".

Артист зазначив, що не виставляє на люди своє особисте життя і сім'ю, оскільки не любить зайву увагу преси.

Нагадаємо, Олег Винник зізнався, чи спілкуються зіркові учасники "Маски" за лаштункам.

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