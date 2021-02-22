Наталія Холоденко не шкодує, що залишила шоу "Маска". Вся справа в костюмі?

Психологиня кілька тижнів ховалася в образі Кози

І капустою пригощала, і запальні танці танцювала, але це не врятувало Козу від вильоту з шоу "Маска" на телеканалі "Україна". У п'ятому ефірі, який вийшов в суботу, 20 лютого, вона не витримала конкуренції.

Зіркові детективи та глядачі в залі зажадали розсекретити саме її. Несподіванкою для всіх стало, що за маскою ховається не професійна співачка, як думали судді, а психологиня Наталія Холоденко.

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не сам, а вчиться життю у молоді, радячись із нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про не тверезих за кермом.

Наталя Холоденко на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

За лаштунками "Маски" Наталія поділилася думками про свою участь у шоу, і заявила, що не так вже й засмучена через виліт.

"Людина повинна ставитися до цього з інтересом, ось я поставилася до цього з інтересом. Звичайно, було б цікаво продовжувати – з одного боку, з іншого – настільки важко в костюмі, що я взагалі не розумію людей, які можуть засмучуватися", – зізналася зіркова психологиня.

Відео: Сьогодні

У перших ефірах шоу "Маска" Коза вражала своїм гумором і відмінним співом. DZIDZIO бачив в ній свою куму Олю Цибульську, а Оля Полякова була впевнена, що там Ніна Матвієнко.

Холоденко ж здивувала глядачів своїм вокальним діапазоном, хоча ніколи раніше не займалася вокалом професійно. При цьому вона не проти записати свій сольний альбом.

Нагадаємо, що в столичному ЦУМі відкрилася виставка персонажів з гіпершоу "Маска". До початку квітня шанувальники можуть на власні очі побачити костюми жабеня, Дракона, Сонця та інших героїв проекту.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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