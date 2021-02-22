Наталія Холоденко не шкодує, що залишила шоу "Маска". Вся справа в костюмі?
Психологиня кілька тижнів ховалася в образі Кози
І капустою пригощала, і запальні танці танцювала, але це не врятувало Козу від вильоту з шоу "Маска" на телеканалі "Україна". У п'ятому ефірі, який вийшов в суботу, 20 лютого, вона не витримала конкуренції.
Зіркові детективи та глядачі в залі зажадали розсекретити саме її. Несподіванкою для всіх стало, що за маскою ховається не професійна співачка, як думали судді, а психологиня Наталія Холоденко.
До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не сам, а вчиться життю у молоді, радячись із нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про не тверезих за кермом.
За лаштунками "Маски" Наталія поділилася думками про свою участь у шоу, і заявила, що не так вже й засмучена через виліт.
"Людина повинна ставитися до цього з інтересом, ось я поставилася до цього з інтересом. Звичайно, було б цікаво продовжувати – з одного боку, з іншого – настільки важко в костюмі, що я взагалі не розумію людей, які можуть засмучуватися", – зізналася зіркова психологиня.
У перших ефірах шоу "Маска" Коза вражала своїм гумором і відмінним співом. DZIDZIO бачив в ній свою куму Олю Цибульську, а Оля Полякова була впевнена, що там Ніна Матвієнко.
Холоденко ж здивувала глядачів своїм вокальним діапазоном, хоча ніколи раніше не займалася вокалом професійно. При цьому вона не проти записати свій сольний альбом.
Нагадаємо, що в столичному ЦУМі відкрилася виставка персонажів з гіпершоу "Маска". До початку квітня шанувальники можуть на власні очі побачити костюми жабеня, Дракона, Сонця та інших героїв проекту.
Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше