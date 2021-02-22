Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Наталія Холоденко не шкодує, що залишила шоу "Маска". Вся справа в костюмі?

Сьогодні, 11:30

Психологиня кілька тижнів ховалася в образі Кози

І капустою пригощала, і запальні танці танцювала, але це не врятувало Козу від вильоту з шоу "Маска" на телеканалі "Україна". У п'ятому ефірі, який вийшов в суботу, 20 лютого, вона не витримала конкуренції.

Зіркові детективи та глядачі в залі зажадали розсекретити саме її. Несподіванкою для всіх стало, що за маскою ховається не професійна співачка, як думали судді, а психологиня Наталія Холоденко.

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не сам, а вчиться життю у молоді, радячись із нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про не тверезих за кермом.

Наталя Холоденко на шоу "Маска"
Наталя Холоденко на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

За лаштунками "Маски" Наталія поділилася думками про свою участь у шоу, і заявила, що не так вже й засмучена через виліт.

"Людина повинна ставитися до цього з інтересом, ось я поставилася до цього з інтересом. Звичайно, було б цікаво продовжувати – з одного боку, з іншого – настільки важко в костюмі, що я взагалі не розумію людей, які можуть засмучуватися", – зізналася зіркова психологиня.

Відео: Сьогодні

У перших ефірах шоу "Маска" Коза вражала своїм гумором і відмінним співом. DZIDZIO бачив в ній свою куму Олю Цибульську, а Оля Полякова була впевнена, що там Ніна Матвієнко.

Читайте також:
Ірина Федишин про участь у "Масці": "Я підказувала як могла"

Холоденко ж здивувала глядачів своїм вокальним діапазоном, хоча ніколи раніше не займалася вокалом професійно. При цьому вона не проти записати свій сольний альбом.

Нагадаємо, що в столичному ЦУМі відкрилася виставка персонажів з гіпершоу "Маска". До початку квітня шанувальники можуть на власні очі побачити костюми жабеня, Дракона, Сонця та інших героїв проекту.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Учасниця "Маски" змусила плакати Андрія Данилка Наталію Холоденко переплутали з прибиральницею готелю: "Вибачень не було" Оля Полякова розповіла про особливий зв'язок із учасником шоу "Маска"
Наталья Холоденко шоу Маска
Реклама

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Собчак решила оголиться перед 40-летием на Мальдивах
Собчак решила оголиться перед 40-летием на Мальдивах

Популярні статті

Сьогодні, 11:18Смачно

Як приготувати смачний хумус: 5 рецептів східної закуски

Сьогодні, 05:19Психо

Гороскоп на сьогодні 22 лютого: Близнюкам потрібно видихнути, а Раків чекає спокійний понеділок

Вчора, 13:41Зірково

Від "Міцного горішка" до "Гаррі Поттера": чим нам запам'ятався Алан Рікман

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого: всі знаки зодіаку

Вчора, 06:19Психо

Гороскоп на сьогодні 21 лютого: Водолію потрібно розслабитися, а у Риб вдалий день

Вчора, 05:05Events

21 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

20 лютогоЗірково

Винник танцював з Каменських, а Данилко плакав: як пройшов п'ятий ефір шоу "Маска"

20 лютогоЗірково

Секрет розкрито: хто ховався в костюмі Кози на шоу "Маска"

20 лютогоЗірково

Учасниця "Маски" змусила плакати Андрія Данилка

20 лютогоЗірково

"Біль щохвилини": дочка Анастасії Заворотнюк опублікувала тривожний пост в Instagram

20 лютогоСмачно

Солодкий вікенд по-італійськи: 3 рецепти десертів

20 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 20 лютого: Овни займуться творчістю, а Тельці – тим, що приносить задоволення

19 лютогоЗдорово

Потужна магнітна буря почнеться 20 лютого: скільки днів триватиме і чим небезпечна

19 лютогоEvents

Красиві привітання з днем народження чоловікові в листівках, віршах і прозі

19 лютогоЗірково

Пам'яті легенди: як Карл Лагерфельд вплинув на світ моди

19 лютогоЗірково

Батьки покійної Фріске продають квартиру дочки. Покупець всіх здивує

Новини партнерів

Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Вчені виявили несподівану властивість кави
Вчені виявили несподівану властивість кави
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Врач назвала главный признак постковидного синдрома
Врач назвала главный признак постковидного синдрома
В феврале начнется новая эра в истории Украины и всего мира
В феврале начнется новая эра в истории Украины и всего мира
Смакота 2020 року: 5 найкращих рецептів
Смакота 2020 року: 5 найкращих рецептів
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти