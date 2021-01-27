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У халаті і капцях: Ані Лорак показала, як виглядає в кінці робочого дня

Сьогодні, 15:07

Артистка також розповіла, що робить щовечора

Співачка Ані Лорак, яка нещодавно повернулася до України і показала рідного брата, постала перед шанувальниками у незвичному образі. Якщо раніше артистка позувала перед камерою в шикарних сукнях або повсякденних образах, то тепер Лорак вбралася в звичайний банний халат і капці.

На фото, якими співачка поділилася в Instagram, Ані позує на тлі номера в готелі, сидячи на стільці з чашкою чаю чи кави. В описі до фото співачка розповіла, що робить в кінці кожного дня.

"Щовечора обов'язково знаходжу час, щоб побути наодинці з думками і проаналізувати все, що відбулося за день", – підписала знімки Лорак, цікавлячись, який з них її підписникам подобається найбільше.

Ані Лорак
Ані Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Шанувальники артистки відразу ж закидали її компліментами: "Яка ж красуня", "Така лялечка", "Ви навіть в біленькому халаті – діва", "Ви неймовірно гарна".

Фото: instagram.com/anilorak

Нагадаємо, Ані Лорак в Україні зустрілася з найкращою подругою.

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ані лорак
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