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Музи Алана Бадоєва: дивимося найкращі кліпи улюбленців українського кліпмейкера

Сьогодні, 17:03

Сьогодні Алан Бадоєв святкує 40-річчя

Сьогодні, 10 січня, Алан Бадоєв святкує своє 40-річчя. На честь дня народження найуспішнішого українського кліпмейкера, Сьогодні.Lifestyle згадує його кращі відеороботи, зняті для популярних виконавців.

У Алана Бадоєва досить тісний зв'язок із деякими українськими зірками, для яких він регулярно знімає нові кліпи. Він також продюсує кількох виконавців.

Звичайно, говорячи про муз Бадоєва ми маємо на увазі Макса Барських, TAYANNA, ALEKSEEV та Ані Лорак. Їх кращі відео, створені маестро, і пропонуємо подивитися нижче.

Кращі кліпи Алана Бадоєва

ALEKSEEV – Океанами стали

Цей кліп став третьою спільною роботою Бадоєва і ALEKSEEV. Сюжет для відео придумав сам співак, який поділився своєю історією з режисером.

Макс Барських – Хочу танцевать

Мабуть, один з найяскравіших кліпів Макса Барських, який не губиться серед новинок вже кілька років. Бадоєв знімав його на S-VHS камеру.

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Макс Барських – Лей, не жалей

А це новинка з 2020-го. Тут і Макс в блискітках, і вечірка в стилі Гетсбі, і нескінченні танці. Дуже соковито і весело.

Ані Лорак – Новый бывший

Це восьма за рахунком робота в скарбничці спільних кліпів Ані та Алана. І на наш погляд, дуже красива.

В цьому кліпі Бадоєв розкрив кілька граней особистості однієї жінки, яка розлюбила чоловіка, але в той же час продовжує відчувати до нього трепетні почуття.

TAYANNA – Осінь

Кліп для цієї пісні знімали у лісі. Відео вийшло дуже атмосферним, що відповідає настрою треку і образу виконавиці. До слова, саундпродюсером пісні "Осінь" виступив Макс Барських.

Нагадаємо, що раніше група KAZKA представила відвертий кліп, знятий Аланом Бадоєвим .

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