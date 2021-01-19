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Ані Лорак в Україні зустрілася з мамою (фото)

Сьогодні, 17:21

Співачка опублікувала рідкісний кадр

Днями співачка Ані Лорак повернулася до України і відразу ж нарвалася на критику . Співачці нагадали її гастролі в Росії і зізналися, що тут їй не раді. Сама Лорак ніяк не коментує свій приїзд. Але, схоже, артистка вирішила зустрітися з сім'єю. У себе в InstaStories вона опублікувала нове фото з мамою.

Варто зазначити, що Лорак не часто показує близьку людину в соцмережах. Так що чорно-біла фотографія, на якій артистка зі своєю мамою Жанною Ліньковою – справжній подарунок для шанувальників.

"Мама", – коротко підписала кадр співачка.

Нагадаємо, що після розлучення з чоловіком мама не могла утримувати дітей, тому віддала 6-річну Ані і її братів в інтернат. Співачка зізнавалася, що батьків їй не вистачало, але злості чи образи на них у неї не було ніколи. Вже тоді вона розуміла, що її віддали в інтернат не від хорошого життя.

Раніше Ані Лорак опублікувала своє дитяче фото з братами.

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