Ані Лорак в Україні зустрілася з найкращою подругою: фото, відео

Співачка в Києві зустрілася з Лілією Подкопаєвою

Повернення Ані Лорак в Україні викликало бурю емоцій в Мережі. Поки одні радіють, інші нагадують артистці про її життя в Москві. Співачка ніяк не коментує свій приїзд, але в соцмережах тепер не вказує локацію. Кума Ані Лорак олімпійська чемпіонки зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва у себе в Instagram опублікувала свіжі фото артистки і показала, як вони разом проводять час в Києві.

Подруги вирішили провести вечір разом.

"І до ранку знову не будемо спати ...", – підписала спільний знімок кума співачки.

Ані Лорак та Лілія Підкопаєва Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Також Лілія Подкопаєва поділилася відео, на якому вони з Ані Лорак слухають пісню співачки "Страдаем и любим".

Ані Лорак з Лілією Подкопаєвоюї Відео: instagram.com/podkopayeva_official

Нагадаємо, що Ані Лорак і Лілія Подкопаєва дружать вже більше 20 років. Співачка була свідком на весіллі Лілії та її колишнього чоловіка Тимофія Нагорного. Лорак також хрестила доньку спортсменки Кароліну, яка названа на честь неї.

Раніше ми розповідали, що Ані Лорак в Києві зустрілася з мамою.

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