"Зрадники нам не потрібні": в Мережі розкритикували повернення Ані Лорак до України
До Києва співачка прилетіла по роботі
Співачка Ані Лорак, яка нещодавно показала нового члена сім'ї, повернулася до України. Про це артистка розповіла у себе в Instagram.
Співачка рада була прогулятися Києвом і поділитися фото.
Але повернення співачки в Україну викликало бурю запитань у соцмережах. Одні радіють і запитують, коли буде концерт у Києві. Інші ж цікавляться, чому Лорак вирішила приїхати в Україну.
"По роботі в Києві або за покликом серця?", "Як пустили?", "У Москві тепліше", "Зрадники нам не потрібні", "А що це ти в Україну приїхала?" – написали в Мережі.
Схоже, в Україні Ані Лорак приїхала, щоб зняти новий кліп. Раніше вона ділилася на своїй сторінці фото зі зйомок і розповідала, що найсильніший сюжет для відео – особиста історія.
Нагадаємо, кліп Ані Лорак на пісню "Страждаємо і любимо" не сподобався шанувальникам і під відео вони залишили багато негативних коментарів.
Дивіться сюжет про повернення Ані Лорак до України:
Раніше Ані Лорак опублікувала своє дитяче фото з братами.
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