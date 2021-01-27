В халате и тапочках: Ани Лорак показала, как выглядит в конце рабочего дня

Артистка также рассказала, что делает каждый вечер

Певица Ани Лорак, которая недавно вернулась в Украину и показала родного брата, предстала перед поклонниками в необычном образе. Если ранее артистка позировала перед камерой в шикарных платьях или повседневных образах, то теперь Лорак облачилась в обычный банный халат и тапочки.

На фото, которыми певица поделилась в Instagram, Ани позирует на фоне номера в отеле, сидя на стуле с чашечкой чая или кофе. В описании к фото певица рассказала, что делает в конце каждого дня.

"Каждый вечер обязательно нахожу время, чтобы побыть наедине с мыслями и проанализировать все произошедшее за день", – подписала снимки Лорак, интересуясь, какой из них ее подписчикам нравится больше.

Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Поклонники артистки сразу же забросали ее комплиментами: "Какая же красотка", "Такая куколка", "Вы даже в беленьком халате – дива", "Вы невероятно красивая".

Фото: instagram.com/anilorak

Напомним, Ани Лорак в Украине встретилась с лучшей подругой.

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