"Схожі?": як виглядає молодший брат Ані Лорак
Співачка поділилася рідкісним кадром
Поки в Мережі критикують повернення Ані Лорак в Україні , співачка не звертає уваги на хейт. Вона ніяк не коментує свій приїзд, але ділиться фото з близькими. В InstaStories артистка опублікувала фото з братом.
Побачити в Instagram фото Ані Лорак з родиною велика рідкість. Співачка поділилася фото з молодшим братом Андрієм.
"Братик. Ми схожі?", – запитала співачка у своїх підписників.
Нагадаємо, що Ані Лорак виросла в багатодітній родині, де окрім неї було ще троє братів. Молодший – Андрій, середній – Ігор, старший Сергій загинув в Афганістані, коли співачці було дев'ять років.
У Києві артистка зустрілася зі своєю кумою Лілією Подкопаєвою. Також Ані Лорак показала рідкісне фото з мамою.
Раніше Ані Лорак опублікувала дитяче фото з братами.
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