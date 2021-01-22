"Схожі?": як виглядає молодший брат Ані Лорак

Співачка поділилася рідкісним кадром

Поки в Мережі критикують повернення Ані Лорак в Україні , співачка не звертає уваги на хейт. Вона ніяк не коментує свій приїзд, але ділиться фото з близькими. В InstaStories артистка опублікувала фото з братом.

Побачити в Instagram фото Ані Лорак з родиною велика рідкість. Співачка поділилася фото з молодшим братом Андрієм.

"Братик. Ми схожі?", – запитала співачка у своїх підписників.

Ані Лорак з молодшим братом Андрієм Фото: instagram.com/anilorak

Нагадаємо, що Ані Лорак виросла в багатодітній родині, де окрім неї було ще троє братів. Молодший – Андрій, середній – Ігор, старший Сергій загинув в Афганістані, коли співачці було дев'ять років.

У Києві артистка зустрілася зі своєю кумою Лілією Подкопаєвою. Також Ані Лорак показала рідкісне фото з мамою.

Раніше Ані Лорак опублікувала дитяче фото з братами.

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