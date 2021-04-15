Не одна: скільки насправді моделей, які брали участь у голій фотосесії, залишилося в Дубаї

Днями українські моделі безпечно прибули на батьківщину. Раніше повідомляли, що в ОАЕ з 12 дівчат залишилася одна модель, в якої був виявлений COVID-19

Якщо раніше повідомляли, що в ОАЕ з 12 депортованих українок залишилася одна модель, то тепер стало відомо, що в ОАЕ досі залишається двоє дівчат. Одна з них хворіє на COVID-19, іншу затримали і знову відкрили на неї справу. Про це повідомили звільнені дівчата в прямому ефірі в Instagram.

Ірина та Діана були серед тих, хто голий позував на балконі готелю в Дубаї. Моделі розповіли, що не всім вдалося виїхати з ОАЕ – дві їхні приятельки досі залишаються в Дубаї.

"Там залишилася не одна дівчинка, а дві. Одна, яка захворіла на COVID-19, і ще інша. Ми не знаємо, що з нею буде, сподіваємося, що вона теж повернеться і дасть про себе якось знати, тому що нас відправили, а ці дві дівчинки залишилися", – каже Ірина.

Ірина та Діана Фото: instagram.com/mur.irco

"На одну дівчинку відкрито справу, тільки вже окремо. Оскільки нині почався Рамадан, над ними не можна проводити суд, але ми сподіваємося, що її відпустять", – поділилася Діана.

Нагадаємо, 3 квітня в Мережі з'явилися кадри, на яких група оголених дівчат фотографується на балконі готелю в Дубаї, де така поведінка заборонено законом. Через порушення правил моделей помістили в СІЗО, через тиждень вони повернулися на батьківщину.

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