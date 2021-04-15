Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Не одна: скільки насправді моделей, які брали участь у голій фотосесії, залишилося в Дубаї

Сьогодні, 10:22

Днями українські моделі безпечно прибули на батьківщину. Раніше повідомляли, що в ОАЕ з 12 дівчат залишилася одна модель, в якої був виявлений COVID-19

Якщо раніше повідомляли, що в ОАЕ з 12 депортованих українок залишилася одна модель, то тепер стало відомо, що в ОАЕ досі залишається двоє дівчат. Одна з них хворіє на COVID-19, іншу затримали і знову відкрили на неї справу. Про це повідомили звільнені дівчата в прямому ефірі в Instagram.

Ірина та Діана були серед тих, хто голий позував на балконі готелю в Дубаї. Моделі розповіли, що не всім вдалося виїхати з ОАЕ – дві їхні приятельки досі залишаються в Дубаї.

"Там залишилася не одна дівчинка, а дві. Одна, яка захворіла на COVID-19, і ще інша. Ми не знаємо, що з нею буде, сподіваємося, що вона теж повернеться і дасть про себе якось знати, тому що нас відправили, а ці дві дівчинки залишилися", – каже Ірина.

Ірина та Діана
Ірина та Діана
Фото: instagram.com/mur.irco

"На одну дівчинку відкрито справу, тільки вже окремо. Оскільки нині почався Рамадан, над ними не можна проводити суд, але ми сподіваємося, що її відпустять", – поділилася Діана.

Нагадаємо, 3 квітня в Мережі з'явилися кадри, на яких група оголених дівчат фотографується на балконі готелю в Дубаї, де така поведінка заборонено законом. Через порушення правил моделей помістили в СІЗО, через тиждень вони повернулися на батьківщину.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Бізнес на "огольонці": як впливають на психіку дівчат їхні фотосесії в стилі "ню" Нам брехали і облапали: відверте зізнання однієї з учасниць голої фотосесії в Дубаї Організатори голої фотосесії в Дубаї досі у в'язниці - ЗМІ
моделі Дубай
Реклама

Новини партнерів

«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Девушка Дзаньоло – модель, ради которой футболист бросил невесту
Девушка Дзаньоло – модель, ради которой футболист бросил невесту
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото

Популярні статті

Сьогодні, 10:33Смачно

Панетоне: як спекти італійську паску

Сьогодні, 05:59Психо

Гороскоп на сьогодні 15 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолію, будете на коні!

Вчора, 18:10Смачно

Як приготувати запечену сирну паску: 3 смачні рецепти

Вчора, 10:29Смачно

Меню на Великдень: 5 рецептів страв до святкового столу

Вчора, 05:56Психо

Гороскоп на сьогодні 14 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, не відмовляй собі ні в чому!

13 квітняСмачно

Що готують на Великдень: 6 традиційних страв

13 квітняФаново

Календар Великодня за роками: як розрахувати перехідні свята

13 квітняЗірково

Андрій Данилко та Інна Білоконь поцілувалися прямо на сцені Маски

13 квітняСмачно

Що приготувати із сиру: 10 смачних варіантів

13 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 13 квітня для всіх знаків зодіаку: Терези, виходьте за рамки і не будьте занудою!

13 квітняФаново

"Вова, смокчи": Гордон запропонував пропагандисту Соловйову свою цукерку (відео)

12 квітняЗірково

Ведучий програми "Говорить Україна" Олексій Суханов опинився в ліжку з відомою актрисою

12 квітняЗірково

Ексчоловік Ані Лорак розійшовся зі своєю дівчиною і повернувся до співачки: чому про це всі говорять

12 квітняЗірково

Нікітін про здоров'я Данилка: Все серйозніше, ніж здається, там працює велика група лікарів

12 квітняАктуально

Преміальна побутова техніка Haier вже доступна в Україні

12 квітняЗірково

Максим Галкін показав архівне відео з молодою Пугачовою

Новини партнерів

Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Кайли Дженнер засветила пышные формы в тесном мини-бикини
Кайли Дженнер засветила пышные формы в тесном мини-бикини
Дешевле Египта. Почему вы должны посетить экзотичный Занзибар
Дешевле Египта. Почему вы должны посетить экзотичный Занзибар
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
56-летняя итальянка Моника Беллуччи снялась в наряде с декольте
56-летняя итальянка Моника Беллуччи снялась в наряде с декольте
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти