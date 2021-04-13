Ексклюзив! "Гола" українка розкрила справжню мету фотосесії в Дубаї (відео)

Вночі до Києва прилетіли одинадцять українок, які "прославилися" участю в оголеній фотосесії в Арабських Еміратах

В ніч на 13 квітня до аеропорту "Бориспіль" прибув літак з Дубаї з українськими моделями, затриманими та депортованими з ОАЕ через "голу" фотосесію. Одна з них розповіла кореспонденту "Сьогодні", що насправді сталося.

Мініатюрна блондинка в чорній шкіряній куртці неохоче йде на контакт. Це одна з дванадцяти затриманих за фото в оголеному вигляді – візажистка Катерина Кащенко.

Катерина Кащенко Фото: Скріншот из Daily Mail

"Просто ню-фотографії, нічого іншого", – коротко відповіла вона на запитання, що ж все-таки дівчата робили в Дубаї.

Щодо умов, в яких утримували дівчат в ОАЕ після затримання, то за її словами, вони були "жахливими".

З рештою дівчат, що прилетіли у вівторок, поговорити не вдалося – всі вони від виду камер розбіглися.

Згідно з нашими джерелами, сьогодні до Києва прилетіли одинадцять українок, ще в однієї виявили коронавірус, тому вона прилетить пізніше.

Нагадаємо, 4 квітня правоохоронні органи Об'єднаних Арабських Еміратів затримали групу дівчат, які голими фотографувалися на відкритому балконі готелю в елітному районі Дубаї Марина. Про скандал стало відомо після того, як очевидці з сусіднього хмарочоса виклали в соцмережі відповідне відео.

Пізніше стало відомо, що серед дівчат, які влаштували оголену фотосесію на балконі готелю в Дубаї, були громадянки України, усіх їх депортували з ОАЕ.

Відео: Сьогодні

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