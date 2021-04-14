Організатори голої фотосесії в Дубаї досі знаходяться у в'язниці – ЗМІ
Ймовірними організаторами фотосесії з голими українками в Дубаї є американський фінансист Віталій Гречин і російський підприємець Олексій Концов
Якщо раніше Віталія Гречина і Олексія Концова підозрювали в організації "голої" фотосесіїмокремо, то тепер з'явилося припущення, що вони обидва влаштували зйомку з моделями і досі знаходяться в дубайської в'язниці. Хоча представники Концова все заперечують. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
Моделі нібито подорожували з Гречиним, але потім "випадково" потрапили до квартири Концова.
"Олексія Концова та Віталія Гречина все ще тримають в тюрмі. Представники фірми Involta кажуть, що дівчата подорожували разом з Гречиним, а в той день відпочивали в басейні будинку, де, за випадковим збігом, і жив Концов. Далі панянки піднялися в квартиру Олексія – переодягнутися. Ну а на балкон "вийшли, щоб помилуватися видом, Олександр Тен, фотограф, запропонував їм зробити фото", – пише Mash.
У Involta також повідомляють, що фотографії робив Олександр Тен, він вже оголошений в розшук у Дубаї.
Нагадаємо, що 3 квітня голі моделі влаштували фотосесію на одному з балконів в мусульманському Дубаї (ОАЕ) і були заарештовані представниками місцевих правоохоронних органів. Фотографії та ролики незабаром з'явилися в соціальних мережах і викликали резонанс.
Раніше ми повідомляли, що українки, яка позувала голими в Дубаї, повернулися на батьківщину .
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