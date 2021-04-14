Бізнес на "огольонці": як впливають на психіку дівчат їхні фотосесії в стилі "ню"

Психолог пояснює, що роздягатися чи не роздягатися, брати участь в фотосесіях в стилі "ню" чи ні – вибір кожної людини

Оголене тіло давно вже не є чимось надприродним – реклами, кліпи, ролики на YouTube, соцмережі і навіть вільний доступ до Pornhub мають свій вплив. Але одна справа, коли це комерційний продукт і зовсім інша, коли 40 дівчат повністю роздягаються і виходять на балкон зніматися в фотосесії, та ще й в мусульманській країні. Вже тиждень в інтернеті активно обговорюють моделей, яких заарештували в Дубаї за голу фотосесію. Тоді було затримано близько 40 жінок, серед них – 12 українок, яким трохи більше 20 років, а одній тільки 19. Дівчата вже повернулися додому, а ми поговорили з психологом Анн-Марі Бресешер і з'ясували, чи впливає на психіку самих дівчат те, що вони оголюються на камеру, і як взагалі реагувати на подібні сцени.

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Психолог Анн-Марі Бресешер Фото: instagram/annmarie.psy

Чому молоді дівчата так часто роздягаються перед камерою

Юні дівчата зараз легко роздягаються на камеру і навіть заробляють мільйони на своїх знімках "ню". Хтось це робить, щоб показати себе, стати популярними, а хтось заради грошей.

Але не всі молоді дівчата легко ставляться до своєї наготи. Тим більше не можна узагальнювати і причини такої поведінки. У когось таке ставлення до свого тіла може бути обумовлено демонстративністю і епатажем, хтось вважає це нормальним і не розуміє, звідки взялася проблема в очах оточуючих, інші просто виявляються в цій ситуації тому, що бояться виступити проти групи або авторитету.

А що люди скажуть?

Реагують на "огольонку" по-різному, що переважно залежить від того, в якому суспільстві ви живете. Ставлення до наготи – це, насамперед, соціальний конструкт – тобто те, що породжене конкретною культурою або суспільством. І саме суспільство вирішує, що приймати як норму, а що відкидати як ганебне і критикувати.

Згадайте древніх греків і їх захоплення оголеними тілами атлетів або жителів віддалених островів, наприклад, Вануату, які досі відмінно себе почувають без одягу. Та й у багатьох західних культурах питання суспільної моралі поступово втрачають свою силу, поступаючись місцем толерантності.

Чим загрожує "огольонка" для психіки самих дівчат?

Тут багато що залежить від реакції суспільства на цю саму "огольонку". Якщо всі жорстко її критикують, тоді дівчина може виявитися не здатна винести критику і це загрожує психологічною травмою і питаннями щодо віри в себе.

Голі моделі в ОАЕ Фото: Mirror

Нерідко виявляється, що рамки, які ми приймаємо як даність з тих же медіа, виявляються занадто широкими для суспільства, в якому реально живемо. У цьому ключі можна розглядати і те, що сталося з моделями в Дубаї. Лише вони знають, що було мотивацією для їх відвертої фотосесії, але очевидно, що вона не вписується в рамки ісламської країни, де роздягання заборонено законом. Тут дівчата проявили або наївність, або це було своєрідним викликом стосовно норм.

Роздягатися чи не роздягатися, – справа кожної людини

Зніматися в оголених фотосесіях чи ні, публікувати оголені фотографії в соцмережах чи ні, ходити чи не ходити оголеними в громадських місцях – це вибір кожної людини. Звичайно, якщо ми не говоримо про ексгібіціонізм – патологічне бажання показувати своє тіло іншим, зазвичай не згодним на це людям, від якого оточуючі можуть отримувати сексуальне збудження і яке в багатьох випадках можна віднести до психічних розладів.

Тобто якщо людина роздягається з власної волі, об'єктивно оцінює ситуацію, розуміє наслідки, несе за них відповідальність, не порушує закон і права інших людей, то вона може робити те, що вважає за потрібне. В цьому і є принадність демократії. Якщо ж хоча б один з пунктів під сумнівом, то, звичайно, варто задуматися, чи не шкодуватиме людина згодом про свій досвід.

Раніше ми повідомляли, що українські моделі з балкона в Дубаї масово видаляють свої фото та акаунти в соцмережах.

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