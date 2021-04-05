Голих моделей на балконі в ОАЕ пов'язала поліція. Дівчатам загрожує штраф і в'язниця
Імовірно, вони знімалися для рекламного ролика
Голі моделі вишикувалися у ряд на одному з балконів в мусульманському Дубаї (ОАЕ) і були заарештовані представниками місцевих правоохороних органів. Відповідні фотографії та відео з'явилися у соціальних мережах.
Про це повідомляє таблоїд Mirror.
На кадрах можна побачити більше десятка оголених дівчат на балконі хмарочоса у престижному районі міста. Вони позують для чоловіка, який знімає їх на камеру. Імовірно, це були зйомки рекламного ролика.
Поліція Дубая повідомила про затримання "групи людей, які знялися в непристойному відео". Правоохоронці звинуватили їх у розпусті.
До речі, в ОАЕ дуже суворі закони: публічні поцілунки або вживання алкоголю без ліцензії можуть привести до реального тюремного ув'язнення.
Заарештованим моделям загрожує до шести місяців тюремного ув'язнення і штраф у розмірі близько 1000 фунтів стерлінгів за порушення громадського порядку. "Така неприйнятна поведінка не відображає цінностей та етики еміратського суспільства", – зазначено в заяві, яку поліцейські передали до прокуратури.
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