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Голих моделей на балконі в ОАЕ пов'язала поліція. Дівчатам загрожує штраф і в'язниця

Сьогодні, 09:51

Імовірно, вони знімалися для рекламного ролика

Голі моделі вишикувалися у ряд на одному з балконів в мусульманському Дубаї (ОАЕ) і були заарештовані представниками місцевих правоохороних органів. Відповідні фотографії та відео з'явилися у соціальних мережах.

Про це повідомляє таблоїд Mirror.

На кадрах можна побачити більше десятка оголених дівчат на балконі хмарочоса у престижному районі міста. Вони позують для чоловіка, який знімає їх на камеру. Імовірно, це були зйомки рекламного ролика.

Поліція Дубая повідомила про затримання "групи людей, які знялися в непристойному відео". Правоохоронці звинуватили їх у розпусті.

Фото: Mirror

До речі, в ОАЕ дуже суворі закони: публічні поцілунки або вживання алкоголю без ліцензії можуть привести до реального тюремного ув'язнення.

Заарештованим моделям загрожує до шести місяців тюремного ув'язнення і штраф у розмірі близько 1000 фунтів стерлінгів за порушення громадського порядку. "Така неприйнятна поведінка не відображає цінностей та етики еміратського суспільства", – зазначено в заяві, яку поліцейські передали до прокуратури.

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Нагадаємо, 32-річна Instagram-модель Анастасія Філдс прославилася на весь інтернет завдяки своїм оголеним знімкам, зробленим у публічних місцях.

До того ж співробітники авіакомпанії Southwest Airlines ледь не вигнали з літака 26-річну модель Playboy Ів Марі. Жінці, яка збиралася летіти з Далласа до Талсу разом зі своїм семирічним сином, зробили зауваження через її відверте вбрання.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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