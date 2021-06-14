Єлизавета II пригостила чаєм Джо Байдена з дружиною в Віндзорському замку
Для зустрічі з гостями королева вибрала рожеву сукню бренду Stewart Parvin з квітковим принтом, капелюх і діамантову брошку. Зустріч проходила близько години
У неділю, 13 червня, королева Великобританії Єлизавета II зустрілася з президентом США Джо Байденом і його дружиною Джилл. Зустріч проходила в Віндзорському замку. На Instagram сторінці королівської сім'ї опубліковані фото з заходу.
Американська пара прилетіла до монарха в останній день саміту G7, який проходив в Корнуоллі. Байдени прилетіли на зустріч на вертольоті, щоб поспілкуватися і попити чай з королевою. Відомо, що президент США і його дружина залишили замок через годину.
Подружжя Байденів прилетіли до Великобританії на саміт G7. Зазначається, що королева і члени королівської сім'ї також були присутні на прийомі лідерів G7.
Єлизавета II привітала президента і першу леді на Діас, коли перший гренадерський гвардійський батальйон дав королівський салют і заграв національний гімн США.
Президент Байден проінспектував Почесну варта в супроводі їх командира майора Джеймса Тейлора. Потім президент і перша леді приєдналися до Єлизавети II за чаєм у Віндзорському замку.
Для зустрічі з гостями королева вибрала рожеву сукню бренду Stewart Parvin з квітковим принтом, капелюх від Рейчел Тревор-Морган і діамантову брошку Jardine Star.
Зазначається, що за останні роки королева прийняла в Віндзорському замку 4 американських президента. Президент Байден – 13-й діючий президент США, якого зустріла Єлизавета II.
Добірку цікавих фактів про Єлизавету II дивіться в сюжеті:
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