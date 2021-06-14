Єлизавета II пригостила чаєм Джо Байдена з дружиною в Віндзорському замку

Для зустрічі з гостями королева вибрала рожеву сукню бренду Stewart Parvin з квітковим принтом, капелюх і діамантову брошку. Зустріч проходила близько години

Єлизавета II прийняла Джо Байдена з дружиною у Віндзорському замку Фото: instagram.com/theroyalfamily

У неділю, 13 червня, королева Великобританії Єлизавета II зустрілася з президентом США Джо Байденом і його дружиною Джилл. Зустріч проходила в Віндзорському замку. На Instagram сторінці королівської сім'ї опубліковані фото з заходу.

Американська пара прилетіла до монарха в останній день саміту G7, який проходив в Корнуоллі. Байдени прилетіли на зустріч на вертольоті, щоб поспілкуватися і попити чай з королевою. Відомо, що президент США і його дружина залишили замок через годину.

Єлизавета II пригостила Джо Байдена з дружиною чаєм в Віндзорському замку Фото: instagram.com/theroyalfamily

Подружжя Байденів прилетіли до Великобританії на саміт G7. Зазначається, що королева і члени королівської сім'ї також були присутні на прийомі лідерів G7.

Єлизавета II привітала президента і першу леді на Діас, коли перший гренадерський гвардійський батальйон дав королівський салют і заграв національний гімн США.

Єлизавета II пригостила Джо Байдена з дружиною чаєм в Віндзорському замку Фото: instagram.com/theroyalfamily

Президент Байден проінспектував Почесну варта в супроводі їх командира майора Джеймса Тейлора. Потім президент і перша леді приєдналися до Єлизавети II за чаєм у Віндзорському замку.

Для зустрічі з гостями королева вибрала рожеву сукню бренду Stewart Parvin з квітковим принтом, капелюх від Рейчел Тревор-Морган і діамантову брошку Jardine Star.

Королева Британії пригостила Джо Байдена з дружиною чаєм в Віндзорському замку Фото: instagram.com/theroyalfamily

Зазначається, що за останні роки королева прийняла в Віндзорському замку 4 американських президента. Президент Байден – 13-й діючий президент США, якого зустріла Єлизавета II.

Добірку цікавих фактів про Єлизавету II дивіться в сюжеті:

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