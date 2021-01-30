Померла співачка, яка співпрацювала з Мадонною

Співачка померла в результаті нещасного випадку

На 35-му році життя померла шотландська поп-співачка і музичний продюсер Sophie (Софі Ксеон). Про це повідомляє The Guardian з посиланням на офіційних представників.

Співачка померла в своєму будинку в Афінах. Причиною смерті менеджмент артистки назвав нещасний випадок.

"З глибоким жалем я змушений повідомити, що музикант і продюсер Sophie померла сьогодні близько 04:00 У будинку, де вона проживала в Афінах, після раптового нещасного випадку", – повідомили представники співачки.

Sophie Фото: скриншот

У 2018 році єдиний студійний альбом Sophie Oil of Every Pearl's Un-Insides був номінований на премію "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний/електронний альбом".

Серед музикантів, з якими артистка працювала протягом всієї своєї кар'єри, були Леді Гага, Нікі Мінаж і Мадонна.

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