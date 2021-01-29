Померла відома актриса Сіселі Тайсон

Їй було 96 років

На 97-му році життя померла знаменита американська актриса Сіселі Тайсон.

Про це повідомили представники актриси, передає AP.

"З важким серцем сім'я міс Сіселі Тайсон оголосила про її відхід сьогодні вдень", – йдеться в повідомленні.

Причина її смерті поки не уточнюється.

Сіселі Тайсон за свою кар'єру була 11 разів номінована на премію "Еммі". Три рази вона вигравала статуетки. У 1997 році Тайсон була удостоєна іменної зірки на Голлівудській алеї слави.

Останні ролі у неї були в таких фільмах: "Урок перед смертю" (1999), "Відносно незнайомий" (2009) і "Поїздка в Баунтіфул" (2014).

Ми також писали, що на 94-му році пішла з життя знаменита американська актриса, володарка премій "Оскар", "Еммі" і "Золотий глобус" Клоріс Лічмен.

Раніше також повідомлялося, що виконавець ролі людини-амфібії Володимир Коренєв помер від коронавірусу.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися