Один з творців "Сімпсонів" помер через коронавірус

Марку Уілмору було 57 років

Пішов з життя один з творців культового комедійного мультсеріалу "Сімпсони" Марк Вілмор. Він був одним зі сценаристів серіалу, а також виконавчим продюсером. Про смерть автора повідомив його брат у Twitter.

57-річний Марк Вілмор помер після зараження коронавірусом.

"Він помер, борючись з коронавірусом та іншими захворюваннями, через які він страждав багато років", – повідомив брат покійного.

Помер сценарист "Сімпсонів" Марк Уілмор Фото: wikipedia.org, twitter.com/larrywilmore

Марк Вілмор долучився до команди творців "Сімпсонів" ще у 2002 році. За один зі своїх епізодів – "Вічне сяйво сімпсонівського розуму", сценарист отримав престижну премію "Еммі". Всього на цю нагороду він був номінований 10 разів.

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