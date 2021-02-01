Один з творців "Сімпсонів" помер через коронавірус
Марку Уілмору було 57 років
Пішов з життя один з творців культового комедійного мультсеріалу "Сімпсони" Марк Вілмор. Він був одним зі сценаристів серіалу, а також виконавчим продюсером. Про смерть автора повідомив його брат у Twitter.
57-річний Марк Вілмор помер після зараження коронавірусом.
"Він помер, борючись з коронавірусом та іншими захворюваннями, через які він страждав багато років", – повідомив брат покійного.
Марк Вілмор долучився до команди творців "Сімпсонів" ще у 2002 році. За один зі своїх епізодів – "Вічне сяйво сімпсонівського розуму", сценарист отримав престижну премію "Еммі". Всього на цю нагороду він був номінований 10 разів.
Раніше повідомлялося про смерті співачки, яка співпрацювала з Мадонною.
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