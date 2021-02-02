Некролог. Сергій Проскурня. Режисер, який показав світові український театр
На 64-му році життя помер знаковий театральний режисер
Вчора пішов з життя один з найвидатніших українських театральних режисерів сучасності, а також продюсер Сергій Проскурня. Йому було 63 роки.
У своїй заяві ексміністр культури Євген Нищук зазначив, що важко зрозуміти масштаби подій, яких торкалися серце і креатив покійного режисера. Та все ж ми спробуємо хоча б трохи охопити творчий доробок Сергія Проскурні і поділитися з вами, як саме жив видатний режисер.
Сергій Проскурня родом зі Львова. Під час навчання в школі він займався в музичній школі по класу скрипки, але вже у віці 12 років переїхав з родиною до Черкас. Через десятиліття в цьому місті Сергій Проскурня поставить знамениті постановки, зокрема міжнародний проєкт – постановку комічної опери Йоганна Штрауса.
У Черкасах Сергій Проскурня закінчив музичне училище по класу альта і вже в юності проявив інтерес та пристрасть до театру. Після кількох невдалих спроб вступити в театральні вузи Москви, Сергій почав працювати вчителем по класу скрипки і фортепіано в Черкасах, а потім пішов служити в армію. Але й після цього Сергій повернувся до театру: майбутній режисер захопився творчістю Леся Курбаса, і паралельно з роботою на тракторному і турбінному заводі в Харкові готувався до вступу на режисерський. Режисер наполегливо йшов до своєї мети і реалізації в театральному просторі країни.
У 1980-му році Сергій Проскурня вступив до Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого, де його викладачкою з акторської майстерності була Ада Роговцева.
Вже через чотири роки Сергій дебютував як театральний режисер з комедією Мольєра "Месьє де Пурсоньяк" і вже тоді активно брав участь у створенні постановок в Київських театрах, радіоспектаклях, створював нові театри-студії, театральні лабораторії і проводив майстер-класи.
Наприкінці 80-х Сергій Проскурня став одним з авторів концепції фестивалю популярної пісні і сучасної "Червона рута" і виступив режисером першого фестивалю.
Водночас Сергій ініціював у Києві серію хеппенінгів – іншими словами перформанс, під час якого творці залучають до участі глядачів, а сценарій будується на імпровізації. До слова, всі ці роки одним з духовних наставників Проскурні був знаменитий режисер Сергій Параджанов.
З початку 1992-го Сергій Проскурня провів 11 міжнародних театральних фестивалів-лабораторій. За цей час в них взяло участь понад 330 колективів з різних країн світу.
Головне, що режисер об'єднував не лише українське театральне співтовариство своїми постановками і арт-проєктами, а й відкривав світу театральну України.
Сергія Проскурню анітрохи не відлякували нові і складні завдання.
Наприклад, в листопаді 1990 року режисер вирушив до Нью-Йорка – поїздка стала початком творчої співпраці з "генієм американської культури" і творцем Офф-Бродвею (альтернатива бродвейським постановок) Хелен Стюарт. Незабаром Сергій став запрошеним гостем фестивалю в Лінкольн-центрі у США, проводив семінар в Гарварді про культуру сучасної України.
Для обміну досвідом між країнами і вивчення творчості польського театрального діяча Єжи Гротовського і українського режисера Леся Курбаса, Сергій Проскурня ініціював арт-програми "Дні Леся Курбаса в Польщі" і "Дні Єжи Гротовського в Україні".
Наприкінці 2000-х Сергій Проскурня був художнім керівником Одеського національного академічного театру опери та балету. А з 2009 по 2015 рік Сергій Проскурня працював головним режисером Черкаського драматичного театру.
До двохсотріччя Тараса Шевченка Сергій Проскурня випустив фільм "Тарас Шевченко. Ідентифікація", а також до Дня незалежності в 2016 році виступив режисером-постановником концерту "Україна. Народжені вільними".
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