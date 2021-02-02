Некролог. Сергій Проскурня. Режисер, який показав світові український театр

На 64-му році життя помер знаковий театральний режисер

Вчора пішов з життя один з найвидатніших українських театральних режисерів сучасності, а також продюсер Сергій Проскурня. Йому було 63 роки.

У своїй заяві ексміністр культури Євген Нищук зазначив, що важко зрозуміти масштаби подій, яких торкалися серце і креатив покійного режисера. Та все ж ми спробуємо хоча б трохи охопити творчий доробок Сергія Проскурні і поділитися з вами, як саме жив видатний режисер.

Сергій Проскурня / Фото: Юрій Гармаш Фото: facebook.com/garmas.urij

Юність

Сергій Проскурня родом зі Львова. Під час навчання в школі він займався в музичній школі по класу скрипки, але вже у віці 12 років переїхав з родиною до Черкас. Через десятиліття в цьому місті Сергій Проскурня поставить знамениті постановки, зокрема міжнародний проєкт – постановку комічної опери Йоганна Штрауса.

У Черкасах Сергій Проскурня закінчив музичне училище по класу альта і вже в юності проявив інтерес та пристрасть до театру. Після кількох невдалих спроб вступити в театральні вузи Москви, Сергій почав працювати вчителем по класу скрипки і фортепіано в Черкасах, а потім пішов служити в армію. Але й після цього Сергій повернувся до театру: майбутній режисер захопився творчістю Леся Курбаса, і паралельно з роботою на тракторному і турбінному заводі в Харкові готувався до вступу на режисерський. Режисер наполегливо йшов до своєї мети і реалізації в театральному просторі країни.

Не заздрю ні багатства, ні тому, що люди можуть подорожувати, жити, як хочуть. Це їхня доля. Це їхнє життя. А моя – саме така.

У 1980-му році Сергій Проскурня вступив до Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого, де його викладачкою з акторської майстерності була Ада Роговцева.

Сергій Проскурня Фото: facebook.com

Театральні прориви і новаторські арт-проєкти

Вже через чотири роки Сергій дебютував як театральний режисер з комедією Мольєра "Месьє де Пурсоньяк" і вже тоді активно брав участь у створенні постановок в Київських театрах, радіоспектаклях, створював нові театри-студії, театральні лабораторії і проводив майстер-класи.

Наприкінці 80-х Сергій Проскурня став одним з авторів концепції фестивалю популярної пісні і сучасної "Червона рута" і виступив режисером першого фестивалю.

"Червона рута" Фото: facebook.com/serhiy.proskurnia

Водночас Сергій ініціював у Києві серію хеппенінгів – іншими словами перформанс, під час якого творці залучають до участі глядачів, а сценарій будується на імпровізації. До слова, всі ці роки одним з духовних наставників Проскурні був знаменитий режисер Сергій Параджанов.

Сергій Проскурня Фото: facebook.com/operetta.kiev1

Міжнародні проєкти

З початку 1992-го Сергій Проскурня провів 11 міжнародних театральних фестивалів-лабораторій. За цей час в них взяло участь понад 330 колективів з різних країн світу.

Головне, що режисер об'єднував не лише українське театральне співтовариство своїми постановками і арт-проєктами, а й відкривав світу театральну України.

Сергія Проскурню анітрохи не відлякували нові і складні завдання.

Відчуваю в собі силу змінювати. Все життя цікавився складними проєктами, складними контекстами. Деякі критики писали: якщо немає труднощів і нема за що боротися, то я створю їх, сам ускладнивши життя.

Наприклад, в листопаді 1990 року режисер вирушив до Нью-Йорка – поїздка стала початком творчої співпраці з "генієм американської культури" і творцем Офф-Бродвею (альтернатива бродвейським постановок) Хелен Стюарт. Незабаром Сергій став запрошеним гостем фестивалю в Лінкольн-центрі у США, проводив семінар в Гарварді про культуру сучасної України.

Для обміну досвідом між країнами і вивчення творчості польського театрального діяча Єжи Гротовського і українського режисера Леся Курбаса, Сергій Проскурня ініціював арт-програми "Дні Леся Курбаса в Польщі" і "Дні Єжи Гротовського в Україні".

Сергій Проскурня Фото: facebook.com

Наприкінці 2000-х Сергій Проскурня був художнім керівником Одеського національного академічного театру опери та балету. А з 2009 по 2015 рік Сергій Проскурня працював головним режисером Черкаського драматичного театру.

До двохсотріччя Тараса Шевченка Сергій Проскурня випустив фільм "Тарас Шевченко. Ідентифікація", а також до Дня незалежності в 2016 році виступив режисером-постановником концерту "Україна. Народжені вільними".

Сергій Проскурня Фото: facebook.com

Смерті давно не боюся. Знаю, що це таке, коли вивозять в ліс і лякають, тому що ти необачно позичив гроші на фестиваль у бандитів. Машина з фарами стоїть під твоїм будинком і світить у вікна. Дзвонять і кажуть: у тебе ж дочка маленька. Тоді було страшно.

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