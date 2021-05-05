Мережу добили голі українки в Туреччині: Скільки можна ганьбити країну?
Повністю оголені дівчата фотографували одна одну на яхті в невеликому містечку Гьочек в районі популярного курорту Фетхіє
Після нещодавнього "голого" скандалу з українками в Дубаї про наших співвітчизниць знову пишуть світові ЗМІ. І знову українські дівчата були помічені голими на публіці, тільки тепер уже на яхті в Туреччині.
Українок, які відпочивали в компанії чоловіків на яхті, помітили туристи. Кадри моментально розлетілися по соцмережах.
Українці різко відреагували на цю новину – деякі так обурюються, що запропонували взагалі втопити дівчат:
- "Кинути в море і втопити, в Україні дебілок вистачає";
- "В мішки і в Босфор";
- "У мішок і втопити".
Інші ж зазначили, що дівчат необхідно притягнути до відповідальності і заборонити виїзд за кордон:
- "До Кримінального (кодексу. – Ред.) ввести ще один пункт – за дискредитацію країни, п'ять років в'язниці і нехай шалави їздять";
- "Заборонити виїзд за кордон довічно, це був би урок для всіх";
- "Повії поїхали на заробітки...У нас ніколи не буде держави, якщо кожен громадянин не буде цінувати своє коріння, свою національність, свою мову, свою історію, свою землю";
- "Ось через таких с*к і кажуть, що українки легкодоступні";
- "Скільки можна ганьбити Україну?"
- "Дівчата, не ганьбіть державу".
Нагадаємо, "гола" українка розкрила справжню мету фотосесії в Дубаї.
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