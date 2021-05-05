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Сеть добили голые украинки в Турции: Сколько можно позорить страну?

Сегодня, 14:43

Полностью обнаженные девушки фотографировали друг друга на яхте в небольшом городке Гёчек в районе популярного курорта Фетхие

После недавнего "голого" скандала с украинками в Дубае о наших соотечественницах снова пишут мировые СМИ. И снова украинские девушки были замечены голыми на публике, только теперь уже на яхте в Турции.

Фото: onedio.com

Украинок, которые отдыхали в компании мужчин на яхте, заметили туристы. Кадры моментально разлетелись по соцсетям.

Украинцы резко отреагировали на эту новость ­- некоторые так негодуют, что предложили и вовсе утопить девушек:

  • "Кинуть в море и утопить, в Украине дебилок хватает";
  • "В мешки и в Босфор";
  • "В мешок и утопить".
Скриншот: Facebook

Другие же отметили, что девушек необходимо привлечь к ответственности и запретить выезд за границу:

  • "В Уголовный (кодекс. – Ред.) ввести еще один пункт – за дискредитацию страны, пять лет тюрьмы и пусть шалавы ездят";
  • "Запретить выезд за границу пожизненно, это был бы урок для всех";
  • "Проститутки уехали на заработки… У нас никогда не будет государства, если каждый гражданин не будет ценить свои корни, свою национальность, свой язык, свою историю, свою землю";
  • "Вот из-за таких с*к и говорят, что украинки легкодоступны";
  • "Сколько можно позорить Украину?"
  • "Девушки, не позорьте государство".
Скриншот: Facebook

Напомним, "голая" украинка раскрыла настоящую цель фотосессии в Дубае.

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