ЗМІ дізналися імена українок, яких заарештували в Дубаї за голу фотосесію на балконі готелю

Дівчата влаштували фотосесію в оголеному вигляді посеред дня

До ЗМІ просочилися імена деяких дівчат-моделей, яких пов'язала поліція за оголену фотосесію на балконі готелю в ОАЕ. Серед 40 затриманих жінок було 11 українок, а імена п'яти з них тепер оприлюднені.

Як пише видання Daily Mail, журналісти знайшли Instagram-акаунти 20-річних Яни та Діани, які публікували фото з верблюдами.

20-річна модель Яна Фото: Скріншот из Daily Mail

Дівчат впізнали на наступному "дорослому" знімку за їхнім татуюванням.

20-річна модель Діана в Дубаї Фото: Скріншот из Daily Mail

З ними на балконі були моделі Софія Ткачук та Катерина Кащенко.

Софія Ткачук Фото: Скріншот из Daily Mail

Катерина Кащенко Фото: Скріншот из Daily Mail

Також розпізнали серед дівчат 20-річну Анастасію Кашубу і 20-річну киянку Тетяну Борисенко, яка також є візажисткою.

З ними на фотосесії була ще українська модель – 19-річна Дарія Хорунженко з Полтави.

Нагадаємо, що голі моделі влаштували фотосесію на одному з балконів в мусульманському Дубаї (ОАЕ) і були заарештовані представниками місцевих правоохоронних органів. Фотографії та ролики незабаром з'явилися в соціальних мережах і викликали резонанс.

Всього було затримано близько 40 жінок. Крім українок, серед них були уродженки Білорусі та Молдови. До речі, спочатку повідомлялося, що з ними були заарештовані громадянки Росії, але на офіційному сайті Генконсульства Росії в Дубаї спростували цю інформацію.

Відео: Сьогодні

Дівчатам-моделям загрожує штраф в розмірі 5 тис. дирхамів (близько 37,8 тис. гривень) і до шести місяців в'язниці.

Нещодавно 32-річна зірка Instagram Анастасія Філдс прославилася на весь інтернет завдяки своїм оголеним знімкам, які робила в публічних місцях.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися