Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

ЗМІ дізналися імена українок, яких заарештували в Дубаї за голу фотосесію на балконі готелю

Сьогодні, 10:25

Дівчата влаштували фотосесію в оголеному вигляді посеред дня

До ЗМІ просочилися імена деяких дівчат-моделей, яких пов'язала поліція за оголену фотосесію на балконі готелю в ОАЕ. Серед 40 затриманих жінок було 11 українок, а імена п'яти з них тепер оприлюднені.

Як пише видання Daily Mail, журналісти знайшли Instagram-акаунти 20-річних Яни та Діани, які публікували фото з верблюдами.

20-річна модель Яна
20-річна модель Яна
Фото: Скріншот из Daily Mail

Дівчат впізнали на наступному "дорослому" знімку за їхнім татуюванням.

20-річна модель Діана в Дубаї
20-річна модель Діана в Дубаї
Фото: Скріншот из Daily Mail

З ними на балконі були моделі Софія Ткачук та Катерина Кащенко.

Софія Ткачук
Софія Ткачук
Фото: Скріншот из Daily Mail

Катерина Кащенко
Катерина Кащенко
Фото: Скріншот из Daily Mail

Також розпізнали серед дівчат 20-річну Анастасію Кашубу і 20-річну киянку Тетяну Борисенко, яка також є візажисткою.

З ними на фотосесії була ще українська модель – 19-річна Дарія Хорунженко з Полтави.

Нагадаємо, що голі моделі влаштували фотосесію на одному з балконів в мусульманському Дубаї (ОАЕ) і були заарештовані представниками місцевих правоохоронних органів. Фотографії та ролики незабаром з'явилися в соціальних мережах і викликали резонанс.

Всього було затримано близько 40 жінок. Крім українок, серед них були уродженки Білорусі та Молдови. До речі, спочатку повідомлялося, що з ними були заарештовані громадянки Росії, але на офіційному сайті Генконсульства Росії в Дубаї спростували цю інформацію.

Відео: Сьогодні

Дівчатам-моделям загрожує штраф в розмірі 5 тис. дирхамів (близько 37,8 тис. гривень) і до шести місяців в'язниці.

Нещодавно 32-річна зірка Instagram Анастасія Філдс прославилася на весь інтернет завдяки своїм оголеним знімкам, які робила в публічних місцях.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Нікому нічого не винна: Злата Огнєвіч відреагувала на скандал навколо її декольте і гімну 42-річна топ-модель Летиція Каста народила четверту дитину Всі вони пишуть мені: як футболісти домагаються "нової Кардаш'ян"
ОАЕ скандал модель оголені
Реклама

Новини партнерів

Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество

Популярні статті

Сьогодні, 05:48Психо

Гороскоп на сьогодні 6 квітня для всіх знаків зодіаку: Овни, заспокойтеся вже!

Вчора, 19:53Фаново

Ворожіння на Благовіщення-2021: ТОП-3 популярних передбачень

Вчора, 14:22Смачно

5 відомих смачних супів із 5 різних країн

Вчора, 14:14Фаново

Ікона Божої Матері Благовіщення Пресвятої Богородиці: опис і молитва

Вчора, 10:22Фаново

Благовіщення 2021: обряди, прикмети і традиції свята

Вчора, 05:44Психо

Гороскоп на сьогодні 5 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, вам влаштують сюрприз!

4 квітняЗдорово

Як приховати сивину в домашніх умовах: 5 простих лайфхаків

4 квітняЗірково

Олексій Суханов про участь у шоу Маска: У 46 років я вперше так одягнувся

4 квітняПсихо

Гороскоп на тиждень 4-11 квітня: всі знаки зодіаку

4 квітняФаново

Привітання з католицьким Великоднем-2021: короткі смс і яскраві картинки

4 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 4 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, уявіть, що ви – у відпустці!

3 квітняЗірково

Данилко відгадав двох персонажів, а Полякова приревнувала Носорога: як пройшов півфінал гіпершоу Маска

3 квітняЗірково

У півфіналі Маски розсекретили Циклопа

3 квітняЗірково

Хто ховався в костюмі Бабки: ви будете шоковані

3 квітняФаново

Католицький Великдень-2021: привітання у віршах, у прозі, кумедні картинки

3 квітняNo Stress

4500 гривень за 3 години! Ми протестували VIP-зал аеропорту Бориспіль і ось наші думки

Новини партнерів

Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти