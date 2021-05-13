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Єлизавета Ястремська на репетиції Міс Всесвіту стерла ноги в кров (фото)

Сьогодні, 15:21

У США вирує активна підготовка до конкурсу, але репетиції для красунь стали справжнім випробуванням. Одним з болючих наслідків поділилася "Міс Україна – Всесвіт"

Єлизавета Ястремська показала свою ногу після репетицій
Єлизавета Ястремська показала свою ногу після репетицій
Фото: instagram.com/__lizaelza__/

Вже 17 травня у Флориді відбудеться конкурс "Міс Всесвіт", на якому Україну представляє Єлизавета Ястремська. Нещодавно вона показала свій блискучий вихід під час званої вечері, а буквально вчора шокувала наслідками непростих репетицій. Виявилося, що дівчина стерла собі ноги в кров.

В Instastories Єлизавета Ястремська опублікувала фото своєї ноги без взуття. П'ятка і щиколотка дівчини були всі в крові.

"Конкурси краси – це важка робота і, часом, біль. Це моя нога після репетицій", – написала Єлизавета.

При цьому, Єлизаветі Ястремський сьогодні належить відвідати попереднє шоу нарядів, яке відбудеться увечері в Голлівуді.

Раніше Єлизавета показала, як учасниці "Міс Всесвіту" готуються до конкурсу.

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