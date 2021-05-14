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Украинка на Мисс Вселенной представила национальный костюм весом 7 кг! (видео)

Вчера, 23:39

74 красавицы со всей планеты уже продемонстрировали национальные костюмы своей страны

Видео: Сегодня

Обладательница титула "Мисс Украина-Вселенная" Елизавета Ястремская, которая показала закулисье конкурса "Мисс Вселенная", ежедневно удивляет изысканными образами от украинских дизайнеров.

Девушка борется за звание самой красивой в мире на конкурсе в США. Елизавете чуть не отказали в визе в Штаты! Дело в том, что сестра Ястремской замужем за американцем. Видимо, консулам показалось, что Елизавета тоже захочет остаться жить за океаном. К счастью, красотке все же удалось прилететь в США.

74 красавицы со всей планеты уже продемонстрировали национальные костюмы, украинка облачилась в роскошное платье под названием "Душа-Витинанка". На него ушло 15 метров белого и черного атласа, а вес наряда – 7 килограммов!

Елизавета Ястремская в национальном костюме на Мисс Вселенная-2021
Елизавета Ястремская в национальном костюме на Мисс Вселенная-2021
Фото: Getty Images

Многие зрители шоу уже успели в Сети отметить, что костюм украинки произвел wow-эффект.

Елизавета Ястремская в национальном костюме на Мисс Вселенная-2021
Елизавета Ястремская в национальном костюме на Мисс Вселенная-2021
Фото: Getty Images

На сцене Лиза улыбалась, а в соцсетях выложила шокирующий снимок – окровавленную ногу, которую травмировала на репетициях.

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