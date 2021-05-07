Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Шкіра і пастельні відтінки! Дивимося на перший вихід Міс України Ястремської в Маямі

Сьогодні, 11:48

Претендентка на перемогу в грандіозному конкурсі краси створила образ із речей українських брендів

Учасниця "Міс Всесвіт-2020" Єлизавета Ястремська вже прибула до США для підготовки. Сьогодні українська красуня показала перший неофіційний образ, в якому прогулялася вулицями спекотного Маямі.

Єлизавета вирішила підкорювати Флориду одягом від українських дизайнерів. Модель одягнула класичні брюки пастельного рожевого відтінку і бралет з бежевої шкіри the COAT. Образ доповнили клатч з геометричним малюнком, кольє BEVZA у вигляді символічного колоска і бежеві туфлі на високих підборах.

Фото: instagram.com/__lizaelza__/

В аеропорту Ястремська також накинула шкіряний подовжений піджак із поясом на талії.

Фото: instagram.com/__lizaelza__/

Повсякденні образи на період репетицій "Міс Всесвіт" учасниця обирала разом зі стилістом Ліною Берлінг. За її словами, попереду нас чекають вбрання від українських брендів Elena Burba, Elena Reva, Samokish і ETNODIM.

В історіях на своїй Instagram-сторінці Єлизавета Ястремська поділилася враженнями від поїздки.

"Тут дуже багато краси, океан. Такий кайф! Настрій приголомшливий, погода дуже заряджає. У мене божевільний приплив енергії і я готова підкорювати всесвіт! "

Фото: instagram.com/__lizaelza__/

Масштабний конкурс краси відбудеться 16 травня (17 травня о 03:00 за українським часом). Нагадаємо, раніше Єлизавета Ястремська вразила національним вбранням для "Міс Всесвіт".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Стиліст Селін Діон і Зендеї став найвпливовішим у Голлівуді: хто такий Ло Роуч Романтичні образи для побачень цього літа: 8 модних ідей від Каті Осадчої Тест: відгадайте знаменитість за її модним образом
стиль Міс Всесвіт украинские бренды Єлизавета Ястремська
Реклама

Новини партнерів

Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Нужна ли срочная вакцинация тем, кто переболел Covid-19
Нужна ли срочная вакцинация тем, кто переболел Covid-19
Мурашки на плодових деревах і в ґрунті: як їх позбутися
Мурашки на плодових деревах і в ґрунті: як їх позбутися

Популярні статті

Вчора, 18:47Зірково

У Ані Лорак великі проблеми з податковою. Ведеться розслідування – ЗМІ

Вчора, 18:40Зірково

Кароль закрутила роман з чоловіком, будучи в інших стосунках, – зізнання ексбойфренда співачки

Вчора, 15:15Психо

Що подарувати жінці за її знаком зодіаку

Вчора, 14:15Зірково

Заміж за олігарха і заборонена вага: 10 одкровень Тіни Кароль з її нового інтерв'ю

Вчора, 12:18Смачно

Сезон відкрито – 7 рецептів окрошки на будь-який смак

Вчора, 08:40Психо

Гороскоп на сьогодні 6 травня для всіх знаків зодіаку: Риби, не намагайтеся нікому нічого довести!

5 травняNo Stress

Скільки коштують бюджетні Мальдіви і чи варто їхати в таку подорож

5 травняЗірково

Наташа Корольова і її 75-річна мама запалили на яхті в Маямі. Тарзан теж не стримався (відео)

5 травняСмачно

Готуємося до Радониці та поминальних днів – 7 головних страв і рецептів

5 травняФаново

Що взяти з собою на пікнік: список найпотрібніших речей

5 травняЗірково

15 цікавих фактів про співачку Адель. Один з них розкриває секрет її схуднення

5 травняЗірково

Мережу добили голі українки в Туреччині: Скільки можна ганьбити країну?

5 травняEvents

День матері-2021: що подарувати мамі в свято

5 травняЗірково

Ані Лорак вирушила на відпочинок з ексчоловіком. Фани знайшли нові докази возз'єднання сім'ї

5 травняЗірково

Як DZIDZIO розділить майно з дружиною

5 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 5 травня для всіх знаків зодіаку: Козероги, зірки дають вам стусана

Новини партнерів

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Полякова после застолий и Турции оказалась в клинике : подробно
Полякова после застолий и Турции оказалась в клинике : подробно
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
Злата Огневич показала свою нестареющую красавицу-маму
Злата Огневич показала свою нестареющую красавицу-маму
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти