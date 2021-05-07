Шкіра і пастельні відтінки! Дивимося на перший вихід Міс України Ястремської в Маямі
Претендентка на перемогу в грандіозному конкурсі краси створила образ із речей українських брендів
Учасниця "Міс Всесвіт-2020" Єлизавета Ястремська вже прибула до США для підготовки. Сьогодні українська красуня показала перший неофіційний образ, в якому прогулялася вулицями спекотного Маямі.
Єлизавета вирішила підкорювати Флориду одягом від українських дизайнерів. Модель одягнула класичні брюки пастельного рожевого відтінку і бралет з бежевої шкіри the COAT. Образ доповнили клатч з геометричним малюнком, кольє BEVZA у вигляді символічного колоска і бежеві туфлі на високих підборах.
В аеропорту Ястремська також накинула шкіряний подовжений піджак із поясом на талії.
Повсякденні образи на період репетицій "Міс Всесвіт" учасниця обирала разом зі стилістом Ліною Берлінг. За її словами, попереду нас чекають вбрання від українських брендів Elena Burba, Elena Reva, Samokish і ETNODIM.
В історіях на своїй Instagram-сторінці Єлизавета Ястремська поділилася враженнями від поїздки.
"Тут дуже багато краси, океан. Такий кайф! Настрій приголомшливий, погода дуже заряджає. У мене божевільний приплив енергії і я готова підкорювати всесвіт! "
Масштабний конкурс краси відбудеться 16 травня (17 травня о 03:00 за українським часом). Нагадаємо, раніше Єлизавета Ястремська вразила національним вбранням для "Міс Всесвіт".
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