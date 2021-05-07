Шкіра і пастельні відтінки! Дивимося на перший вихід Міс України Ястремської в Маямі

Претендентка на перемогу в грандіозному конкурсі краси створила образ із речей українських брендів

Учасниця "Міс Всесвіт-2020" Єлизавета Ястремська вже прибула до США для підготовки. Сьогодні українська красуня показала перший неофіційний образ, в якому прогулялася вулицями спекотного Маямі.

Єлизавета вирішила підкорювати Флориду одягом від українських дизайнерів. Модель одягнула класичні брюки пастельного рожевого відтінку і бралет з бежевої шкіри the COAT. Образ доповнили клатч з геометричним малюнком, кольє BEVZA у вигляді символічного колоска і бежеві туфлі на високих підборах.

Фото: instagram.com/__lizaelza__/

В аеропорту Ястремська також накинула шкіряний подовжений піджак із поясом на талії.

Фото: instagram.com/__lizaelza__/

Повсякденні образи на період репетицій "Міс Всесвіт" учасниця обирала разом зі стилістом Ліною Берлінг. За її словами, попереду нас чекають вбрання від українських брендів Elena Burba, Elena Reva, Samokish і ETNODIM.

В історіях на своїй Instagram-сторінці Єлизавета Ястремська поділилася враженнями від поїздки.

"Тут дуже багато краси, океан. Такий кайф! Настрій приголомшливий, погода дуже заряджає. У мене божевільний приплив енергії і я готова підкорювати всесвіт! "

Фото: instagram.com/__lizaelza__/

Масштабний конкурс краси відбудеться 16 травня (17 травня о 03:00 за українським часом). Нагадаємо, раніше Єлизавета Ястремська вразила національним вбранням для "Міс Всесвіт".

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