Як учасниці Міс Всесвіту готуються до конкурсу – короткий гід від українки Ястремський (відео)

16 травня в США відбудеться міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт 2020", який був перенесений через пандемію COVID-19

Єлизавета Ястремська показала підготовку до "Міс Всесвіту" Фото: instagram.com/__lizaelza__/

"Міс Україна-Всесвіт" Єлизавета Ястремська, яка могла не потрапити на конкурс "Міс Всесвіт 2020" в США, показала, чим зайняті всі учасниці до початку змагання краси.

В Instastories красуня опублікувала кілька відео, на яких продемонструвала залаштунки конкурсу.

Як виявилося, дівчата часто спілкуються одна з одною, роблять спільні фото і відвідують офіційні заходи в межах конкурсу.

Як учасниці готуються до "Міс Всесвіту" Відео: instagram.com/__lizaelza__/

Головну частину дня красунь займають репетиції, які проходять з 9 ранку і до 15:00. З дівчатами займаються художні керівники.

Всі учасниці також разом ходять на обіди і вечері, крім цього дівчата займаються і соціальними проєктами. Єлизавета показала, як разом з іншими учасницями вона прикрашала аксесуари для дітей – пацієнтів благодійної організації Smile Train.

Скріншот: Instagram

Smile Train – це некомерційна і благодійна організація, яка надає коригуючу хірургію дітям, які народилися з розщепленням неба або губ (в народі таку патологію називають "вовчою пащею" і "заячою губою").

Нагадаємо, що проведення конкурсу "Міс Всесвіт-2020" було відкладено через пандемію на 16 травня 2021 року. Раніше Єлизавета Ястремська розповіла про заможних батьків, пластичні операції і симпатії до Меланії Трамп.

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