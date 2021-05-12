Новий вихід Ястремської на Міс Всесвіт: у Мережі українку назвали лідером з Європи
У червоній сукні в білизняному стилі учасниця престижного конкурсу зібрала море компліментів
Графік учасниць конкурсу краси "Міс Всесвіт" розписаний по хвилинах. У своїх Instastories Єлизавета Ястремська показувала, як проходять репетиції і благодійні заходи. Зате ввечері дівчата можуть видихнути, причепуритися і повечеряти в гарному місці. Новим образом для походу в ресторан Єлизавета Ястремська також поділилася в своєму профілі.
Як і обіцяла стиліст нашої "Міс Всесвіт", вона знову обрала українських дизайнерів. Модель вдягнула червону сукню-комбінацію Elena Burba за 9800 грн і додала до неї довгі сережки Samokish. Також Єлизавета Ястремська взяла улюблений бежевий клатч, який не менш вдало виглядав у її попередніх повсякденних образах.
У коментарях під постом українку засипали компліментами, до того ж переважно іноземні шанувальники. Її назвали "найкрасивішою" і "лідером з Європи".
- "Ти маєш чудовий вигляд, люба! З любов'ю з Філіппін"
- "Вау, безумовно лідер з Європи"
- "Колумбія любить тебе!"
- "Найкрасивіша"
Нагадаємо, що "Міс Всесвіт-2020" відбудеться вже цих вихідних – 16 травня.
Можливо, ви пропустили інший "червоний" образ Єлизавети Ястремської для офіційної частини конкурсу краси.
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