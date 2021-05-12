Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Новий вихід Ястремської на Міс Всесвіт: у Мережі українку назвали лідером з Європи

Сьогодні, 16:27

У червоній сукні в білизняному стилі учасниця престижного конкурсу зібрала море компліментів

Фото: instagram.com/__lizaelza__/

Графік учасниць конкурсу краси "Міс Всесвіт" розписаний по хвилинах. У своїх Instastories Єлизавета Ястремська показувала, як проходять репетиції і благодійні заходи. Зате ввечері дівчата можуть видихнути, причепуритися і повечеряти в гарному місці. Новим образом для походу в ресторан Єлизавета Ястремська також поділилася в своєму профілі.

Як і обіцяла стиліст нашої "Міс Всесвіт", вона знову обрала українських дизайнерів. Модель вдягнула червону сукню-комбінацію Elena Burba за 9800 грн і додала до неї довгі сережки Samokish. Також Єлизавета Ястремська взяла улюблений бежевий клатч, який не менш вдало виглядав у її попередніх повсякденних образах.

Фото: instagram.com/__lizaelza__/

У коментарях під постом українку засипали компліментами, до того ж переважно іноземні шанувальники. Її назвали "найкрасивішою" і "лідером з Європи".

  • "Ти маєш чудовий вигляд, люба! З любов'ю з Філіппін"
  • "Вау, безумовно лідер з Європи"
  • "Колумбія любить тебе!"
  • "Найкрасивіша"

Фото: instagram.com/__lizaelza__/

Нагадаємо, що "Міс Всесвіт-2020" відбудеться вже цих вихідних – 16 травня.

Можливо, ви пропустили інший "червоний" образ Єлизавети Ястремської для офіційної частини конкурсу краси.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Імітує папір і важить 7 кг! У цій сукні Єлизавета Ястремська представить Україну на "Міс Всесвіт-2020" Новая собственница «Мисс Украина» анонсировала конкурс красоты в октябре Олена Зеленська в ідеальному брючному костюмі кольору хакі відвідала Маріїнський палац
стиль Міс Україна Міс Всесвіт Єлизавета Ястремська
Реклама

Новини партнерів

В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Прочь от белого хлеба: ученые назвали его причиной ранней смерти
Прочь от белого хлеба: ученые назвали его причиной ранней смерти

Популярні статті

Сьогодні, 11:55Зірково

Після секс-скандалу Брежнєва і Меладзе показали свої почуття на камеру: фото

Сьогодні, 05:54Психо

Гороскоп на сьогодні 12 травня для всіх знаків зодіаку: Тельці, беріть бика за роги!

Вчора, 20:44Events

Як не допустити появи бур'янів: лайфхаки

Вчора, 17:21Зірково

Продюсер Голосу країни виправдався за хайп на романі Кароль і Балана

Вчора, 17:02Зірково

Як Дантес моркву на базарі купував – співака помітили в Хусті на Закарпатті (фото)

Вчора, 14:52Зірково

Гузєєва поділилася чесним фото Доліної без обробки: як виглядає співачка

Вчора, 11:35Зірково

Найгірша відпустка Саніної в Єгипті та сюрприз для Ребрик у Туреччині – як зірки провели травневі свята

Вчора, 09:31Зірково

Кіркоров став на захист Бузової, яку підозрюють в передозуванні

10 травняEvents

Розходиться блискавка: як її можна застебнути – лайфхак

10 травняФаново

Радуниця-2021: що у жодному разі не можна робити 11 травня

10 травняЗірково

Макаревича звинуватили в неповазі до українського заходу – скандальна цитата

10 травняЗірково

Продюсер Голосу країни зізнався, що роман Тіни Кароль і Дана Балана був хайпом

10 травняЗірково

Джессіка з Холостяка розставила всі крапки над "і", розповівши правду про шоу

10 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 10 травня для всіх знаків зодіаку: Раки, гроші – не головне в житті

9 травняЗірково

Бузова зганьбилася, співаючи російський гімн (відео)

9 травняЗірково

12 балів від Греції та Італії: фани Євробачення захопилися номером Go_A після першої репетиції (відео)

Новини партнерів

Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Кардашьян устроила фотосессию в пикантном наряде
Кардашьян устроила фотосессию в пикантном наряде
5 блюд из кухни Беларуси вы просто обязаны попробовать
5 блюд из кухни Беларуси вы просто обязаны попробовать
Я не создана для семьи: домработница Киркорова сделала признание
Я не создана для семьи: домработница Киркорова сделала признание

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти