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Галкін розкритикував російських реперів: Хтось відповість за пісні про наркотики і розпусту?

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
2 липня, 10:23
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Популярний пародист звернув увагу, що в сучасних піснях багато співається про наркотики і розпусту. Галкін вважає, що з цим щось потрібно робити
Максим Галкін висловився про сучасну музику
Максим Галкін висловився про сучасну музику / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Популярний гуморист Максим Галкін, який недавно голосно відзначив день народження , вирішив висловити свою думку про сучасну музику. Чоловік Алли Пугачової вважає, що багато популярних зараз пісень згубно негативно на підростаюче покоління.

Спочатку Сосо Павліашвілі, який став гостем нового випуску "Музикаліті" розповів, що йому не подобається творчість кумирів молоді через велику кількість ненормативної лексики.

Ці зірки в основному поки не знають, що таке бути батьком. Коли у них з'явиться дитина, вони зрозуміють, що так робити не можна! – сказав співак.

Сосо Павліашвілі зізнався, що йому не подобаються пісні реперів
Сосо Павліашвілі зізнався, що йому не подобаються пісні реперів / Фото: Скріншот з YouTube

Підтримав артиста Максим Галкін. Він зазначив, що молоді репери в своїх піснях кажуть про наркотики і розпусту. Їх слухають діти, які починають думати, що це круто.

Ми відкриваємо TikTok, а там якийсь 11-річний хлопець або дівчина танцюють під пісню OG Buda (популярний хіп-хоп виконавець). Відкриваєш текст пісні, а в ній просто стаття на статті. Там співається про такі речі, як наркотики і розпусту в сексі. Хтось за це відповість? – сказав гуморист в новому випуску "Музикаліті".

Варто зазначити, що не в захваті від творчості сучасних кумирів молоді та співачка Лариса Доліна. Не так давно артистка розкритикувала зірку Tik-Tok Валю Карнавал і виявилася в центрі скандалу . Співачка порекомендувала дівчині піти вчитися і відточувати майстерність. На що у відповідь Валя Карнавал заявила, що не дуже хоче здобувати вищу музичну освіту. Це відразу обурило Ларису Доліну.

Є професія співака. Співак повинен співати чисто, по принаймні. Ти зараз заспівала цю дуже просте розспівування і взагалі ні в одну ноту не потрапила. Це для мене якийсь паноптикум. Розмови з дівчиною, яка нічого не знає про музику, каже, що вона вже зірка, не знаючи жодної ноти, і ще сперечається і доводить, – сказала артистка.

Раніше син Максима Галкіна і Алли Пугачової прочитав гумористичний реп.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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