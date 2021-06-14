Помер зірка Супермена і номінант на Оскар Нед Бітті

У 1878 і 1980 роках Нед Бітті знявся у двох фільмах "Супермен". Актор зіграв роль незграбного Отіса – посіпаки головного лиходія фільму

Помер актор з "Супермена" Нед Бітті Фото: Getty Images, Pinterest

Вчора, 13 червня, пішов з життя американський актор Нед Бітті, який був номінований на "Оскар" і найбільш відомий глядачам своєю роллю у двох частинах фільму "Супермен" (1978, 1980). У актора залишилося вісім дітей. Нагадаємо, вчора помер легендарний хореограф – Григорій Чапкіс.

Як повідомляє CNN смерть настала з природних причин.

"Нед помер від природних причин в неділю вранці в оточенні своєї родини та близьких", – йдеться в заяві менеджера по роботі з талантами Shelter Entertainment Group Дебори Міллер.

Нед Бітті у фільмі "Телемережа" Фото: youtube.com

Нед Бітті народився в 1937 році в штаті Кентуккі, США. В юності у Неда був вокальний квартет, з яким він успішно почав заробляти, виступаючи в місцевих перукарнях та церквах. Як театральний актор Нед дебютував в 19 років, і, попри відсутність професійної освіти, він продовжив свою кар'єру і грав в театрі Луїсвіль, а потім і в театрах Х'юстона і Вашингтона.

Першою роллю, яка привернула увагу публіки до його таланту була у фільмі "Позбавлення" 1972 року. Це також був і дебют актора в кіно. Потім Нед Бітті був номінований на премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Телемережа" 1976 року.

У культовому "Супермена" Нед Бітті зіграв роль Отіса – незграбного повненького посіпаки Лютора, який був головним лиходієм у фільмі.

Починаючи з 1972, Нед Бітті продовжував активно зніматися в кіно і серіалах до 2013 року. У 2000-х Нед Бітті з'являвся в таких проєктах, як "C.S.I.: Місце злочину", "Закон і порядок", дублював персонажа в мультфільмі "Історія іграшок: Велика втеча".

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