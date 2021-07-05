Уходят легенды: реакция звезд на смерть Владимира Меньшова

Владимир Меньшов был одним из самых известных российских режиссеров. Он даже был лауреатом американской премии "Оскар" в за фильм "Москва слезам не верит".

Умер Владимир Меньшов / Фото: Instagram

Сегодня умер известный российский режиссер Владимир Меньшов. Его фильмы "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби" стали классикой советского кинематографа. Звезды у себя в соцсетях вспоминают режиссера и выражают соболезнования семье.

Дочь Владимира Юлия Меньшова опубликовала несколько фото папы и кадры из фильма "Любовь и голуби".

"Все..все..все", – подписала она пост.

В комментариях под постом многие звезды выразили соболезнования – Максим Галкин, дочь Михаила Боярского Елизавета, актриса Мария Кожевникова, певица Наталья Подольская.

"Юля, прими самые глубокие соболезнования от всей нашей семьи! Это потеря для всех нас"

"Ваш отец гений. Был, есть и будет! Юлия, примите мои соболезнования"

"Юля..невозможно поверить. Глубочайшие соболезнования. Дай Бог вам пережить эту потерю. Светлая память".

Максим Галкин также решил у себя в Instagram опубликовать отдельный пост.

"Не стало Владимира Меньшова. Трудно подобрать слова, чтобы в нескольких строках описать чувство безвозвратной потери. Личность, режиссер, актёр, гений. Спасибо, что были в нашей жизни. Ваши Фильмы будут помогать нам жить дальше. Вечная память. Самые глубокие соболезнования семье", – написал супруг Аллы Пугачевой.

Нателла Крапивина у себя в InstaStories призналась, что Владимир Меньшов был одним из ее самых любимых режиссеров

Посвятил в Instagram пост режиссеру фильма "Москве слезам не верит" и Гарик Харламов.

"Уходят легенды", – написал Гарик Харламов и рассказал о достижениях Владимира Меньшова.