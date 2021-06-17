Помер актор з легендарного фільму Танцюрист диско

Знаменитий індійський актор і режисер Чандрашекхар Вайдья, який знявся в понад 170 фільмах, пішов з життя у віці 98 років

Чандрашекхар Вайдья і його онук Шакті Арора Фото: instagram.com/shaktiarora

Вчора, 16 червня, в Мумбаї помер індійський актор Чандрашекхар Вайдья. У наступному місяці йому могло б виповнитися 99 років. Багато глядачів можуть пам'ятати Чандрашекхара за роллю у фільмі "Танцюрист диско", що вийшов в 1982 році. Також нещодавно ми повідомляли, що помер син Євгена Моргунова – Бувалого з комедій Леоніда Гайдая.

Про смерть зірки Боллівуду Чандрашекхара Вайдья розповів його онук, зірка індійського телебачення Шакті Арора. У своєму Instagram-акаунті актор поділився фотографією з дідусем.

"Мій дідусь завершив свою життєву подорож вчора. Йому було 98, йому не вистачало два роки, щоб закінчити століття. Це велика непоправна втрата, він був кістяком нашої сім'ї. Проте, я з гордістю кажу, що за життя він був свідком свого четвертого покоління. Усе, про що я молюся всемогутньому, щоб він отримав вічний спокій і щастя. "Буду по-справжньому сумувати за тобою, дідусь... Буду любити тебе завжди та нескінченно", – написав Шакті Арора.

Актор Чандрашекхар Вайдья Фото: Скріншот з YouTube

За свою тривалу кар'єру актор знявся в більш ніж 170 проєктах. Актор почав активно зніматися в кіно в 50-і роки. Українські глядачі найбільше його пам'ятають по фільму "Танцюрист диско", який вийшов в 1982 році. Він також виступав режисером і актором в романтичному мюзиклі "Ча-ча-ча", зіграв головні ролі в боллівудських фільмах "Суранг", "Вуличний співак". Незабаром Чандрашекхар почав працювати помічником режисера коли вирішив, що хоче більше привнести в кіноіндустрію Індії. Як актор він продовжував працювати до початку 90-х років.

Онук актора, Шакті Арора, пішов по стопах свого дідуся і став боллівудської зіркою.

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