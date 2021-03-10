Білорусь відправить на "Євробачення" колишніх гравців КВК замість гурту VAL, який підтримував протести

Гурт висміює лідерів протестів та західні цінності в своїх піснях

Поки в Росії обирали співачку Маніжу, яка вирушить на "Євробачення-2021" замість Little Big, в Білорусі стався справжній скандал. Тепер замість гурту VAL, який ще рік тому мав стати учасником конкурсу, поїде інший музичний колектив. Без політики тут не обійшлося.

Вчора, 9 березня, Белтелерадіокомпанія заявила, що Білорусь на конкурсі "Євробачення-2021" представить гурт "Галасы ЗМеста" з піснею "Я ннаучу тебя". У складі колективу – колишні учасники КВК.

Музиканти заснували гурт ще близько десяти років тому. Однак на тлі недавніх протестів в Білорусі, які почалися після перемоги Лукашенка на виборах, артисти вирішили створити новий проєкт.

"Галасы ЗМеста" Фото: instagram.com/eurovision_belarus_official/

"Галасы ЗМеста" підтримували чинну владу та Олександра Лукашенка. В одній з пісень – "Евромечты" – гурт навіть висміює західні цінності, толерантність, і загалом в піснях прямо або побічно засуджує акції протесту.

"Хочется и равенства, и братства, и повсюду волю изъявлять, в трепетном порыве толерантства на сыночка платье надевать", – співають вони.

На відміну від них, виконавці гурту VAL брали активну участь в мітингах і критикували владу.

Дивіться кліп групи "Галасы ЗМеста" на пісню "Я научу тебя":

Гурт VAL переміг в національному відборі торік і мав поїхати в Роттердам від Білорусі. Через пандемію "Євробачення" було скасовано, але плани артистів не змінилися і вони все ще збиралися брати участь цього року.

Нагадаємо, що "Євробачення" відбудеться 18, 20 і 22 травня. Ми вже розповіли про те, як пройде захід в умовах пандемії.

Раніше російський гурт Little Big після відмови від "Євробачення" загримів в скандал через плагіат.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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