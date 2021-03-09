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Хто така MANIZHA, яка представлятиме Росію на "Євробаченні-2021"

Сьогодні, 09:24

Група Little Big відмовилась брати участь у відборі на пісенний конкурс

Група Little Big, яка мала представити Росію на "Євробаченні-2020", відмовилася брати участь в новому відборі на конкурс, який відбувся вперше за 9 років. До слова, раніше група Go_A випустила пісню, з якою виступить від України.

Серед претендентів на участь в "Євробаченні-2021" були співачка Маніжа Сангин (MANIZHA), групи "2маші" і Therr Maitz. Шляхом глядацького голосування обрали переможницю – нею виявилася MANIZHA. Далі в матеріалі розповідаємо хто вона і що співає.

Співачка МANIZHA
Співачка МANIZHA
Фото: instagram.com/manizha

Хто така MANIZHA

Маніжа народилася в Душанбе у 1991 році. Її дідусь – журналіст і письменник, мама – психологиня, а тато – лікар і завзятий меломан. З дитинства дівчинка слухала групи Pink Floyd, Queen і "Кіно".

З п'яти років Маніжа грає на фортепіано, а з шести – співає. Незважаючи на те, що дівчина вчилася на факультеті психології Російського державного університету, музика відігравала в її житті важливу роль.

Співачка MANIZHA
Співачка MANIZHA
Фото: instagram.com/manizha

З юного віку Маніжа виступала на всіляких вокальних конкурсах. У 2007 році, взявши псевдонім Рукола, вона потрапила до когорти виконавців десятки найкращих хітів "Русского радио" зі своїм першим синглом "Пренебрегаю".

Незабаром на своїй сторінці в Instagram співачка почала викладати короткі кавер-ролики, що допомогло їй набрати популярність.

Але по-справжньому відомою вона стала в 2016 році, випустивши альбом Manuscript вже під псевдонімом MANIZHA.

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За час свою творчість Маніжа написала близько 100 композицій російською та англійською мовами. Вона також працювала в Англії, де співпрацювала з Майклом Спенсером, який працював з Jamiroquai, Ellie Goulding і Kylie Minogue.

З якою піснею MANIZHA виступить на "Євробаченні-2021"

Конкурс "Євробачення-2021" пройде з 18 по 22 травня в Роттердамі. Його формат організатори визначать в залежності від ситуації з коронавірусом. MANIZHA виступить на конкурсі з піснею Russian woman.

ТОП-5 пісень MANIZHA

Изумруд

Люстра

Сейчас дважды не случается

VANYA

Недославянка

Раніше повідомлялося, що Вірменія відмовилася від участі в "Євробаченні – 2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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Джерело: instagram.com/manizha
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