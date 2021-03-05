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ТНМК заматюкалися: гурт випустив сингл з приспівом "Всі ждуть весну, а я ні – нах*я воно мені?"

Сьогодні, 18:01

Попереджаємо: після прослуховування трек "засяде" у вас в голові

Сьогодні українські артисти вирішили не просто здивувати фанатів музичними прем'єрами, а й шокувати їхнім змістом. Слідом за DOROFEEVA, яка заматювалася в новому треці про нерозділене кохання, естафету перейняли ТНМК. Так, з приходом весни артисти вирішили дати волю почуттям і прямо так і заспівали: "Всі ждуть весну, а я ні – на**я воно мені?".

У пісні ТНМК описують нашу планету такою, якою нас лякає у своїх промовах Грета Тунберг: люди емігрують в Антарктиду після потепління, під Херсоном збирають по п'ять урожаїв на рік, а з Оболоні в Нью-Йорк можна доїхати автобусом, причому, без пересадок, адже Атлантичний океан пересох. Власне, тому й радості від весни немає ніякої.

Але насправді ТНМК співають зовсім не про глобальне потепління, а про більш насущні проблеми людства: дівчині набридло бути з її другою половинкою, але він бачить причину не в собі, а в тому, що відбувається навколо. В цьому випадку – в спеці.

ТНМК
ТНМК
Фото: прес-служба

До речі, сингл був записаний як експеримент під час карантину та існує в чотирьох версіях – оригінал, Lounge edit, Fahot swing і танцювальний Luckie Joe Remix.

Судячи з коментарів під відео, фанати оцінили іронію артистів і зійшлися на тому, що трек незвичайний, але викликає відчуття "вау".

"Дуже незвично, але як же класно. Файно, що ТНМК ніколи не стоїть на місці і постійно пробує щось нове", – написали в коментарях.

Скріншот YouTube
Скріншот YouTube

Дивіться кліп на пісню "Весну" – ТНМК:

Раніше O.TORVALD представили кліп до 16-річчя гурту в незвичайному форматі.

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