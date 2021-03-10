Беларусь отправит на "Евровидение" бывших КВНщиков вместо группы VAL, которая поддерживала протесты

Группа высмеивает лидеров протестов и западные ценности в своих песнях

Пока в России выбирали певицу Манижу, которая отправится на "Евровидение-2021" вместо Little Big, в Беларуси произошел настоящий скандал. Теперь вместо группы VAL, которая еще год назад должна была стать участницей конкурса, поедет другой музыкальный коллектив. Без политики тут не обошлось.

Вчера, 9 марта, Белтелерадиокомпания заявила, что Беларусь на конкурсе "Евровидение-2021" представит группа "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя". В составе коллектива – бывшие участники КВН.

Музыканты основали группу еще около десяти лет назад. Однако на фоне недавних протестов в Беларуси, которые начались после победы Лукашенко на выборах, артисты решили создать новый проект.

"Галасы ЗМеста" Фото: instagram.com/eurovision_belarus_official/

"Галасы ЗМеста" поддерживали действующую власть и Александра Лукашенко. В одной из песен – "Евромечта" – группа даже высмеивает западные ценности, толерантность, а также прямо или косвенно осуждают акции протеста.

"Хочется и равенства, и братства, и повсюду волю изъявлять, в трепетном порыве толерантства на сыночка платье надевать", – поют они.

В отличие от них, исполнители группы VAL принимали активное участие в митингах и критиковали власть.

Смотрите клип группы "Галасы ЗМеста" на песню "Я научу тебя":

Группа VAL победила в национальном отборе в прошлом году и должна была поехать в Роттердам от Беларуси. Из-за пандемии "Евровидение" было отменено, но планы артистов не изменились и они все еще планировали принимать участие в этом году.

Напомним, что "Евровидение" состоится 18, 20 и 22 мая. Мы уже рассказали о том, как пройдет мероприятие в условиях пандемии.

Ранее российская группа Little Big после отказа от "Евровидения" загремела в скандал из-за плагиата.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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