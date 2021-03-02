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"Євробачення – 2021": як пройде конкурс в умовах пандемії

Сьогодні, 17:16

Організатори поділилися подробицями

Раніше організатори "Євробачення" повідомляли, що в цьому році музичний конкурс відбудеться , fле з форматом ще не визначилися. Тепер же стало відомо, що конкурс пройде в Нідерландах в оффлайн-форматі. Про це сказано на офіційному сайті .

Учасники приїдуть до Роттердаму. Але зазначається, що склад делегацій та кількість журналістів буде скорочено. Чи будуть присутні глядачі поки невідомо.

"Дух і традиція конкурсу пісні" Євробачення "- об'єднати Європу на одній сцені, і ми все ще повні рішучості досягти цього в Роттердамі в травні. Ми просуваємося вперед в реалізації наших планів по організації безпечного конкурсу пісні" Євробачення ", коли всі артисти виступатимуть в Роттердамі на сцені ", – сказано в повідомленні.

Конкурс "Євробачення"
Конкурс "Євробачення"
Фото: eurovision.tv

Учасникам конкурсу та їх делегаціям необхідно буде дотримуватися самоізоляцію за п'ять днів до відправлення в Нідерланди, також максимум за 72 години до польоту у них на руках повинен бути негативний тест на коронавірус.

Артисти зі своїм командами повинні будуть залишатися в готелі, якщо у них немає репетицій. Працівники сцени, артисти і журналісти будуть регулярно здавати тест на коронавірус.

Нагадаємо, "Євробачення-2021" відбудеться 18, 20 і 22 травня.

Раніше ми розповідали, з якою піснею Go_A представлять Україну.

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