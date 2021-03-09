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Російський гурт Little Big після відмови від "Євробачення" загримів в скандал через плагіат

Сьогодні, 15:38

Гурт випустила кліп на новий трек, який дуже схожий на пісню канадського музиканта

Російський гурт Little Big, якого на "Євробаченні-2021" замінить співачка Маніже, загримів в скандал після випуску кліпу на пісню Sex Machine.

Музичне відео, опубліковане на YouTube-каналі гурту, вийшло всього лише вчора, 8 березня, але вже зібрало понад два мільйони переглядів. Однак багато шанувальників звинуватили Little Big в плагіаті та відзначили схожість їх нового треку з піснею Beep Beep I'm a Sheep.

Little Big
Little Big
Фото: Скріншот з YouTube

"Я не розумію це геніальний хід або просто халтура, максимально схожий трек на Beep Beep I'm a Sheep. Це постіронія якась чи що...", – написали в коментарях під відео.

Скріншот YouTube

Слухачі активно почали обговорювати плагіат.

"Тобто, я все ж не один, хто помітив схожість?", – написав один з користувачів.

"Схожість? Це не схожість, а повна ідентичність (на жаль)", – прокоментував слухач.

Назва

Якщо прослухати обидва треки, то дійсно можна дізнатися схожий мотив.

Ось, як звучить новий трек Little Big – Sex Machine:

А це трек композитора Тодда Брайнтона – Beep Beep I'm a Sheep:

Раніше повідомлялося, що колишня учасниця гурту Little Big знайдена мертвою.

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Little Big
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