МакSим зробили КТ легенів – нові подробиці про здоров'я співачки

За станом здоров'я співачки МакSим, яка лежить в медикаментозній комі з діагнозом "двостороння пневмонія", шанувальники уважно стежать

Нові подробиці про стан здоров'я МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Уже кілька тижнів російська співачка Марина Максимова, відома під псевдонімом МакSим, знаходиться в комі у важкому стані. У ЗМІ щодня з'являється інформація про здоров'я артистки. Деякі чутки представник МакSим відразу ж спростовує . Тепер як пише Telegram-канал LifeShot, Марині Максимової зробили КТ грудної клітки, щоб зрозуміти актуальну картину стану легень співачки.

У артистки, яка знаходиться в комі, осередки ураження легень в розмірі не зменшилися, але стали більш щільними. Також на знімках КТ медики побачили нові утворення з ознаками початкового регресу.

Співачка МакSим знаходиться в штучній комі / Фото: instagram.com/maksimartist

Представник співачки Маргарита Соколова зазначає, що шанси на поліпшення стану здоров'я є.



"Ще рано говорити про те, що Марина прийшла в стабільний стан і повне свідомість. Але надія є!" – сказала представник артистки.

Нагадаємо, співачку госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ. Повідомлялося, що у співачки важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і що тепер ураження легень 80%.

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Раніше повідомлялося, що податкова заблокувала рахунки співачки МакSим, яка зараз лежить в комі .