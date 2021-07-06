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МакSим зробили КТ легенів – нові подробиці про здоров'я співачки

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
6 липня, 07:39
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За станом здоров'я співачки МакSим, яка лежить в медикаментозній комі з діагнозом "двостороння пневмонія", шанувальники уважно стежать
Нові подробиці про стан здоров'я МакSим
Нові подробиці про стан здоров'я МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Уже кілька тижнів російська співачка Марина Максимова, відома під псевдонімом МакSим, знаходиться в комі у важкому стані. У ЗМІ щодня з'являється інформація про здоров'я артистки. Деякі чутки представник МакSим відразу ж спростовує . Тепер як пише Telegram-канал LifeShot, Марині Максимової зробили КТ грудної клітки, щоб зрозуміти актуальну картину стану легень співачки.

У артистки, яка знаходиться в комі, осередки ураження легень в розмірі не зменшилися, але стали більш щільними. Також на знімках КТ медики побачили нові утворення з ознаками початкового регресу.

Співачка МакSим знаходиться в штучній комі
Співачка МакSим знаходиться в штучній комі / Фото: instagram.com/maksimartist

Представник співачки Маргарита Соколова зазначає, що шанси на поліпшення стану здоров'я є.

"Ще рано говорити про те, що Марина прийшла в стабільний стан і повне свідомість. Але надія є!" – сказала представник артистки.

Нагадаємо, співачку госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ. Повідомлялося, що у співачки важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і що тепер ураження легень 80%.

Кому зірки довіряють своє здоров'я – дивіться в сюжеті:

Раніше повідомлялося, що податкова заблокувала рахунки співачки МакSим, яка зараз лежить в комі .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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