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МакSим сделали КТ легких – новые подробности о здоровье певицы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
6 июля, 07:39
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За состоянием здоровья певицы МакSим, которая лежит в медикаментозной коме с диагнозом "двусторонняя пневмония", поклонники внимательно следят
Новые подробности о состоянии здоровья МакSим
Новые подробности о состоянии здоровья МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Уже несколько недель российская певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, находится в коме в тяжелом состоянии. В СМИ каждый день появляется информация о здоровье артистки. Некоторые слухи представитель МакSим сразу же опровергает. Теперь как пишет Telegram-канал LifeShot, Марине Максимовой сделали КТ грудной клетки, чтобы понять актуальную картину состояния легких певицы.

У находящейся в коме артистки очаги поражения легких в размере не уменьшились, но стали более плотными. Также на снимках КТ медики увидели новые образования с признаками начального регресса.

Певица МакSим находится в искусственной коме
Певица МакSим находится в искусственной коме / Фото: instagram.com/maksimartist

Представитель певицы Маргарита Соколова отмечает, что шансы на улучшения состояния здоровья есть.

"Ещё рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть!" – сказала представитель артистки.

Напомним, певицу госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление. Сообщалось, что у певицы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и что теперь поражение легких 80%.

Кому звезды доверяют свое здоровье – смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что налоговая заблокировала счета певицы МакSим, которая сейчас лежит в коме.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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