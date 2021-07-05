Піар-менеджерка МакSим заперечує, що співачка вийшла з коми після візиту священика

Напередодні повідомлялося, що після візиту отця Луки, МакSим нібито прийшла до тями та її стан покращився. Представниця артистки спростувала цю інформацію

Піар-директорка МакSим спростувала новину про те, що співачка вийшла з коми / Фото: instagram.com/maksimartist

Раніше ми писали, що МакSим в лікарні відвідував священик. Після візиту батька Луки артистці стало краще, про що він особисто розповів у відеозверненні, давши шанувальникам надію на її одужання.

"Я пособоровав Марину і не один я помітив, як радістю її очі наповнилися, лице стало світлим і ми всі засвідчили, що вона разом з нами і розуміє, що відбувається", – сказав отець Лука в ролику, опублікованому в Instagram-профілі директорки МакSим Маргарити Соколової.

Після цього з'явилося багато новин про те, що нібито співачка прийшла до тями. Чутки спростувала її піар-менеджерка.

З'явилися нові подробиці про стан МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

"Ставити під сумнів заяву священика Луки не маю права. Навпаки, можливо, він відчуває і знає більше всіх нас, так як з Мариною у нього дуже тісний зв'язок на духовному рівні. Що стосується Марини – вона як і раніше знаходиться на апараті ШВЛ, її стан оцінюється як вкрай важкий", – цитує Яну Богушевську "Стархіт" .

Отже можна сказати, що Марина Абросимова, вона ж МакSим, все ще знаходиться в стані коми.

Днями також з'явилися чутки, що артистка лежить в VIP-палаті, яка обходиться в понад 300 тисяч гривень (або 1 мільйон рублів). Яна Богушевська прокоментувала цю інформацію коротко: "Це брехня. Марина не лежить в приватній клініці за мільйони".

Кому зірки довіряють своє здоров'я – дивіться в сюжеті:

Співачка МакSим потрапила до лікарні з пневмонією пару тижнів тому. COVID-19 у неї не виявлено, легені вражені на 80%. Пізніше лікарі діагностували у МакSим ще одне захворювання.