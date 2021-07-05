Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Тор-новина

Сьогодні говорять

Топ-новина

LIFE дня

Спецтема

Тести

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Найдорожче

Спецтема

Канни-2021
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Піар-менеджерка МакSим заперечує, що співачка вийшла з коми після візиту священика

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
5 липня, 11:54
Копіювати лінк
Напередодні повідомлялося, що після візиту отця Луки, МакSим нібито прийшла до тями та її стан покращився. Представниця артистки спростувала цю інформацію
Піар-директорка МакSим спростувала новину про те, що співачка вийшла з коми
Піар-директорка МакSим спростувала новину про те, що співачка вийшла з коми / Фото: instagram.com/maksimartist

Раніше ми писали, що МакSим в лікарні відвідував священик. Після візиту батька Луки артистці стало краще, про що він особисто розповів у відеозверненні, давши шанувальникам надію на її одужання.

"Я пособоровав Марину і не один я помітив, як радістю її очі наповнилися, лице стало світлим і ми всі засвідчили, що вона разом з нами і розуміє, що відбувається", – сказав отець Лука в ролику, опублікованому в Instagram-профілі директорки МакSим Маргарити Соколової.

Після цього з'явилося багато новин про те, що нібито співачка прийшла до тями. Чутки спростувала її піар-менеджерка.

З'явилися нові подробиці про стан МакSим
З'явилися нові подробиці про стан МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

"Ставити під сумнів заяву священика Луки не маю права. Навпаки, можливо, він відчуває і знає більше всіх нас, так як з Мариною у нього дуже тісний зв'язок на духовному рівні. Що стосується Марини – вона як і раніше знаходиться на апараті ШВЛ, її стан оцінюється як вкрай важкий", – цитує Яну Богушевську "Стархіт" .

Отже можна сказати, що Марина Абросимова, вона ж МакSим, все ще знаходиться в стані коми.

Днями також з'явилися чутки, що артистка лежить в VIP-палаті, яка обходиться в понад 300 тисяч гривень (або 1 мільйон рублів). Яна Богушевська прокоментувала цю інформацію коротко: "Це брехня. Марина не лежить в приватній клініці за мільйони".

Кому зірки довіряють своє здоров'я – дивіться в сюжеті:

Співачка МакSим потрапила до лікарні з пневмонією пару тижнів тому. COVID-19 у неї не виявлено, легені вражені на 80%. Пізніше лікарі діагностували у МакSим ще одне захворювання.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як реанімувати букет квітів
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Цитата дня

"Дякую, хлопці. Ви - найкраща збірна! В такі часи подарували нам свято, розказали всьому світу, що є Україна, об’єднали нас, дали сил! Дякую, Козаки!

Потап репер, продюсер
Як зірки підтримують збірну України
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
4 - 10 липня
Читати гороскоп
Перший сольний
Концерт ONUKA
27 серпня / 19:00
Детальніше про сольник
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
01
дній
07
годин
52
хвилин
39
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Їсти овочі щодня
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти