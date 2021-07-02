Лікарі не дають інтерв'ю: менеджерка МакSим зробила нову заяву щодо стану співачки

Російська співачка МакSим все ще перебуває в лікарні. Її стан не поліпшується, а в ЗМІ щодня з'являється нова інформація про зірку

Представниця МакSим зробила нову заяву про стан співачки / Фото: YouTube

Менеджерка російської співачки МакSим, яка вже кілька тижнів перебуває в стані коми, – Яна Богушева розповіла, що зараз з Мариною Амбросимовою (справжнє ім'я співачки). Представниця зірки сказала, що на сьогодні ніяких змін немає.

Богушева не коментує діагноз МакSим, який обговорюють в Мережі, тільки зазначила, що це "лікарська таємниця".

"Справжні лікарі, які лікують Марину, не дають інтерв'ю", – сказала менеджерка МакSим виданню PeopleTalk .

Напередодні стало відомо, що медики виявили у МакSим ознаки серйозного захворювання. Вони вважають, що у співачки хвороба, що вражає печінку, яка могла привести до погіршення здоров'я зірки. Це може бути хронічна стадія.

Співачка МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

У МакSим майже повністю уражені легені. Зараз артистка знаходиться під наглядом лікарів у приватній клініці "Медсі" у Відрадному – одному з районів Москви.

Її госпіталізували кілька тижнів тому відразу після концерту в Казані, перед яким у Марини піднялася висока температура, проте вона не скасувала свій виступ.

Кому зірки довіряють своє здоров'я – дивіться в сюжеті:

Раніше повідомлялося, що податкова заблокувала рахунки співачки МакSим, яка зараз лежить в комі.