Помер режисер кліпів співачки MaкSім, яка зараз перебуває у комі

Режисерові Вадиму Шатрову було 45 років. Чоловік боровся з COVID-19, у нього на 55% були уражені легені. У Вадима залишилися дружина і маленька дочка

Помер Вадим Шатров, який виступив режисером кліпів МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist, facebook.com/vadim.shatrov

Співачка МакSим вже кілька днів перебуває в штучній комі. Артистці не підтвердили COVID-19, проте у неї на 75% уражені легені. Виявилося, що її директорка також госпіталізована з COVID-19, а сьогодні стало відомо, що режисер Вадим Шатров, який знімав кліпи для співачки, помер в реанімації. Про це повідомляє СтарХит з посиланням на дружину режисера.

Чоловік хворів на COVID-19, у нього на 55% були уражені легені. Як писав Шатров на своїй сторінці в Facebook, його стан погіршувався з кожним днем. Вадим постійно ділився з підписниками своїми переживаннями. Чоловік, натякнувши на недбалість лікарів, описав, як помер його сусід по палаті.

Ми самі вибираємо. І людина просто вирішила, що пожила своє і вже пора. А байдужість (лікарів. – Ред.) під'їхала на замовлення. А я вибираю жити. Але гірка таблеток на столі продовжує зростати, хоча повинні ж розуміти, що якщо людина лежить, не встаючи, на животі, то вона не встане раптом, не наллє води і не розбавить собі таблетку. Мабуть, я недостатньо вибираю жити, треба і від страждань вже відмовитися повністю, – писав Вадим.

У коментарях, спілкуючись з підписниками, Шатров заявив, що раніше "вибрав померти" і після цього захворів COVID-19.

Я просто вибрав померти. От відмовився від життя. І мене ляснув COVID-19. Ось тепер це рішення ніяк не відкочується, – написав Шатров.

Скріншот: Instagram

Про смерть Вадима на своїй сторінці в Facebook повідомила його дружина Жанна. Вона написала пост, в якому попросила допомоги, оскільки сама зараз лікується від COVID-19, а на руках у неї залишилася їхня з Вадимом п'ятирічна дочка Софія.

Друзі. Я перебуваю в незрозумілій для мене ситуації... COVID-19 прийшов у мою сім'ю і забрав у нас з Софі Вадима! Я жодного разу в житті не була в такій ситуації. Як себе вести і що робити – не розумію. Я лежу вдома з пневмонією і з моєї дочкою Софі. Дякую всім, хто підтримує мене – цю цінність можна зрозуміти тільки в такій ситуації, повірте. Прошу вас, благаю, пишіть тільки конкретно, що мені робити, прийму будь-яку допомогу, будь-яку пораду, – написала Жанна.

Жанна Карабалаєва з дочкою Софією / Фото: facebook.com/janna.karabalaeva

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Раніше директор МакSим попросила фанатів не діставати її запитаннями про стан співачки.