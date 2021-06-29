Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Помер режисер кліпів співачки MaкSім, яка зараз перебуває у комі

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
29 червня, 15:30
Копіювати лінк
Режисерові Вадиму Шатрову було 45 років. Чоловік боровся з COVID-19, у нього на 55% були уражені легені. У Вадима залишилися дружина і маленька дочка
Помер Вадим Шатров, який виступив режисером кліпів МакSим
Помер Вадим Шатров, який виступив режисером кліпів МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist, facebook.com/vadim.shatrov

Співачка МакSим вже кілька днів перебуває в штучній комі. Артистці не підтвердили COVID-19, проте у неї на 75% уражені легені. Виявилося, що її директорка також госпіталізована з COVID-19, а сьогодні стало відомо, що режисер Вадим Шатров, який знімав кліпи для співачки, помер в реанімації. Про це повідомляє СтарХит з посиланням на дружину режисера.

Чоловік хворів на COVID-19, у нього на 55% були уражені легені. Як писав Шатров на своїй сторінці в Facebook, його стан погіршувався з кожним днем. Вадим постійно ділився з підписниками своїми переживаннями. Чоловік, натякнувши на недбалість лікарів, описав, як помер його сусід по палаті.

Ми самі вибираємо. І людина просто вирішила, що пожила своє і вже пора. А байдужість (лікарів. – Ред.) під'їхала на замовлення. А я вибираю жити. Але гірка таблеток на столі продовжує зростати, хоча повинні ж розуміти, що якщо людина лежить, не встаючи, на животі, то вона не встане раптом, не наллє води і не розбавить собі таблетку. Мабуть, я недостатньо вибираю жити, треба і від страждань вже відмовитися повністю, – писав Вадим.

У коментарях, спілкуючись з підписниками, Шатров заявив, що раніше "вибрав померти" і після цього захворів COVID-19.

Я просто вибрав померти. От відмовився від життя. І мене ляснув COVID-19. Ось тепер це рішення ніяк не відкочується, – написав Шатров.

Скріншот: Instagram

Про смерть Вадима на своїй сторінці в Facebook повідомила його дружина Жанна. Вона написала пост, в якому попросила допомоги, оскільки сама зараз лікується від COVID-19, а на руках у неї залишилася їхня з Вадимом п'ятирічна дочка Софія.

Друзі. Я перебуваю в незрозумілій для мене ситуації... COVID-19 прийшов у мою сім'ю і забрав у нас з Софі Вадима! Я жодного разу в житті не була в такій ситуації. Як себе вести і що робити – не розумію. Я лежу вдома з пневмонією і з моєї дочкою Софі. Дякую всім, хто підтримує мене – цю цінність можна зрозуміти тільки в такій ситуації, повірте. Прошу вас, благаю, пишіть тільки конкретно, що мені робити, прийму будь-яку допомогу, будь-яку пораду, – написала Жанна.

Жанна Карабалаєва з дочкою Софією
Жанна Карабалаєва з дочкою Софією / Фото: facebook.com/janna.karabalaeva

Кому зірки довіряють своє здоров'я – дивіться в сюжеті:

Раніше директор МакSим попросила фанатів не діставати її запитаннями про стан співачки.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як організувати пікнік в форматі Pinterest
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Червень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
27 червня - 3 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
08
дній
02
годин
02
хвилин
44
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Зробити в перебігу дня 4000 кроків
Тренуватися
Гороскоп
Твій гороскоп на червень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти