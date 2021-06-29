Директорка співачки МакSим звернулася до фанатів: Не смійте дорікати мені!

Співачку МакSим ввели у штучну кому, ЗМІ пишуть, що стан її здоров'я погіршується. Директорка зірки зробила заяву

Директорка співачки МакSим втомилася від нескінченних розпитувань шанувальників / Фото: instagram.com/maksimartist, instagram.com/sokllovamargarita

Сьогодні ми повідомляли, що співачка МакSим знаходиться у важкому стані. Російській зірці, яку в цьому місяці ввели у штучну кому, діагностували ще одну хворобу.

Поки ЗМІ і шанувальники Марини Абросимової (справжнє ім'я МакSим) намагаються дізнатися хоч якусь інформацію про неї, свою заяву зробила Маргарита Соколова.

Директорка МакSим опублікувала в Instagram-профілі пост, де висловилася про те, що трапилося, попросила журналістів її не діймати, а ще розповіла, коли останній раз розмовляла з Мариною.

"Я хочу попросити шановні ЗМІ перестати мені дзвонити! Ставити запитання. Навіть такі, наприклад: "А як вам співчувають? Як висловлюють?". Люди.... Це нестерпно. Багато хто задає неприпустимі питання, – пише Соколова. – Я спілкувалася з Мариною до обіду 18 червня. Рівно до того часу, коли її поклали в сон. Вона була на позитиві. Ми одна одну підбадьорювали. Як тільки виберуся з хвороби, я відповім на ваші питання".

Маргарита також попросила не нав'язувати їй допомогу і не дорікати її в байдужості по відношенню до МакSим.

"Всім тим, хто так завзято намагається запропонувати, нав'язати, свою допомогу в оздоровленні артиста, відповім ще один раз. Не смійте дорікати мене в байдужості і пофігізмі, не смійте міркувати на ті теми, які вам не дано знати", – підсумувала директорка артистки.

Стан співачки МакSим погіршився / Фото: instagram.com/maksimartist

Додамо, що Маргарита Соколова теж потрапила в лікарню. У неї коронавірус.

38-річну співачку МакSим доставили в лікарню з 40% ураженням легень. Незабаром ситуація погіршилася, її підключили до апарату ШВЛ, а потім ввели в стан штучної коми.

Кому зірки довіряють своє здоров'я – дивіться в сюжеті:

Раніше ми писали, що співачка МакSим йде зі сцени через проблеми зі здоров'ям.