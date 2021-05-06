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У Ані Лорак великі проблеми з податковою. Ведеться розслідування – ЗМІ

Сьогодні, 18:47

ФНС Росії намагається розібратися, звідки у артистки кілька мільйонів доларів, які пішли на створення масштабного концертного шоу DIVA

Ані Лорак
Ані Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Хоч співачка Ані Лорак і поки що громадянка України, активну діяльність вона веде в Росії. Там вона зареєструвала компанію ТОВ "Ані Лорак Продакшн", до якої виникли претензії з боку податкової служби, повідомляє kp.ru.

За останні вісім місяців податкова нібито чотири рази припиняла операції по рахунках компанії співачки – все через те, що керівники не надавали декларації про доходи.

З січня 2020 року Ані Лорак володіє компанією одноосібно – вона виключила із засновників фірми свого ексчоловіка – Мурата Налчаджиоглу.

Ані Лорак з ексчоловіком
Ані Лорак з ексчоловіком
Фото: instagram.com/anilorak

Зараз, як повідомляє Собеседник, Федеральна податкова служба РФ веде розслідування відповідності витрат співачки її доходам і готує судовий позов до артистки за ухилення від сплати податків і введення в оману фіскальних органів.

З нинішнього року ТОВ "Ані Лорак Продакшн" знаходиться в реєстрі юридичних осіб, які не надають податкову звітність і мають податкову заборгованість по податках, яка стягується судовими приставами.

Податкова також намагається розібратися, де Лорак роздобула фінанси для організації свого масштабного шоу DIVA, яке оцінюється в кілька мільйонів доларів. Тут варто зазначити, що артистка раніше зізнавалася, що ще кілька років буде виплачувати борги за цей проєкт, і що суми дійсно великі.

Нагадаємо, Ані Лорак вирушила на відпочинок з ексчоловіком.

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