У Ани Лорак большие проблемы с налоговой. Ведется расследование – СМИ

ФНС России пытается разобраться, откуда у артистки несколько миллионов долларов, которые ушли на создание масштабного концертного шоу DIVA

Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Хоть певица Ани Лорак и пока что гражданка Украины, активную деятельность она ведет в России. Там она зарегистрировала компанию ООО "Ани Лорак Продакшн", к которой возникли претензии со стороны налоговой службы, сообщает kp.ru.

За последние восемь месяцев налоговая якобы четыре раза приостанавливала операции по счетам компании певицы – все из-за того, что руководители не предоставляли декларации о доходах.

С января 2020 года Ани Лорак владеет компанией единолично – она исключила из учредителей фирмы своего экс-супруга – Мурата Налчаджиоглу.

Ани Лорак с экс-супругом Фото: instagram.com/anilorak

Сейчас, как сообщает Собеседник, Федеральная налоговая служба РФ ведет расследование соответствия расходов певицы ее доходам и готовит судебный иск к артистке за уклонение от уплаты налогов и введение в заблуждение фискальных органов.

С нынешнего года ООО "Ани Лорак Продакшн" находится в реестре юридических лиц, имеющих взыскиваемую судебными приставами задолженность по налогам и не предоставляющих налоговую отчетность.

Налоговая также пытается разобраться, где Лорак раздобыла финансы для организации своего крупного шоу DIVA, которое оценивается в несколько миллионов долларов. Тут стоит отметить, что артистка ранее признавалась, что еще несколько лет будет выплачивать долги за этот проект, и что суммы действительно крупные.

Напомним, Ани Лорак отправилась на отдых с экс-супругом.

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