Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Скандальна MARUV в компанії Кіркорова та Ані Лорак повеселилася в Москві (фото)

Сьогодні, 12:15

Співачка провела вечір в компанії колег

Співачка MARUV, яка раніше влаштувала гарячі танці на концерті Моргенштерна, проводить час в Росії в компанії Філіпа Кіркорова та Ані Лорак. Артисти були помічені разом під час вечері в одному з московських ресторанів. А фотографіями із зустрічі Філіп Кіркоров поділився у своєму Instagram-акаунті.

До слова, MARUV веселилася з колегами не без свого чоловіка. Олександр Корсун теж був зі співачкою в ресторані. Від туди він поділився серією Instagram-Stories. Так що на День закоханих подружжя будуть разом. До речі, ось для вас лайфхаки для закоханих – як провести День святого Валентина.

Зі знаменитими артистами також були відомі продюсери – Дмітріс Контопулос і Іліас Кокотос.

MARUV, Ані Лорак, Філіпп Киркоров, Дмітріс Контопулос, ІлІас Кокотос
MARUV, Ані Лорак, Філіпп Киркоров, Дмітріс Контопулос, ІлІас Кокотос
Фото: instagram.com/fkirkorov

"Мене завжди оточують найталановитіші, найкрасивіші люди. І зустрічаємося ми в найкращих місцях. І їмо найсмачнішу їжу. І настрій у нас класний. Бути щасливим – це так заразливо!, – написав Філіп Кіркоров.

А потім співак назвав Ані Лорак та MARUV "красунями made in Ukraine".

MARUV и Філіп Кіркоров
MARUV и Філіп Кіркоров
Фото: instagram.com/fkirkorov

Раніше в Мережі обговорили новий імідж Філіпа Кіркорова, який перестав носити перуки.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Фігура Ані Лорак здивувала шанувальників: "Що з ребром?" Україна внесла до чорного списку п'ятьох російських артистів "Алла, це ти?": шанувальники переплутали MARUV з Пугачовою
ані лорак артисти Філіп Кіркоров MARUV
Реклама

Новини партнерів

Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала
Полуголая Джессика Альба снялась на обложку глянца
Полуголая Джессика Альба снялась на обложку глянца
Температуру 37 надо сбивать: врач из Израиля развенчал миф
Температуру 37 надо сбивать: врач из Израиля развенчал миф

Популярні статті

Вчора, 18:08Смачно

Китайський Новий рік-2021: 6 рецептів до свята

Вчора, 13:40Смачно

5 корисних горіхів: які можна їсти, а кому від них краще відмовитися

Вчора, 11:22Зірково

Фігура Ані Лорак здивувала шанувальників: "Що з ребром?"

Вчора, 05:41Психо

Гороскоп на сьогодні 10 лютого: Водолія потрібно продумувати кожен крок, а Рибам – бути акуратнішими з грошима

9 лютогоЗірково

Філіп Кіркоров перестав носити перуки. У Мережі обговорюють новий імідж співака

9 лютогоЗірково

Мішина показала себе з Еллертом в ліжку: фото

9 лютогоСмачно

Пельмені, мандарини і солодощі: що їдять китайці на Новий рік

9 лютогоЗірково

Григорія Чапкіса терміново госпіталізували. Хореографу важко дихати і ходити

9 лютогоЗірково

Соломія Вітвіцька розлучається з чоловіком після 8 років шлюбу

9 лютогоЗірково

Андрій Данилко заявив, що через шоу "Маска" має намір звернутися до лікаря

9 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 9 лютого: Овнам потрібно бути більш активними, а Тельці отримають шанс стати багатшими

8 лютогоСмачно

Як правильно варити булгур на плиті

8 лютогоЗдорово

Як захистити обличчя від морозу: 8 правил

8 лютогоЗірково

"Понюхай мою маківку": Еллерт потроллив Мішину на відпочинку в Домінікані

8 лютогоЗірково

Шанувальники розкритикували нові фото Сумської: "Перестала бути схожою на себе"

8 лютогоЗірково

Йосипа Пригожина екстрено госпіталізували в Дубаї: "Хвороба розвивалася за найгіршим сценарієм"

Новини партнерів

Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
Станиславу Боклану – 61: как выглядел звезда кино в молодости?
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Как выглядит сейчас женщина, которую признали эталоном красоты
Как выглядит сейчас женщина, которую признали эталоном красоты
Все в восторге: Ким Кардашьян снялась в комбинезоне без белья
Все в восторге: Ким Кардашьян снялась в комбинезоне без белья
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID
5 главнейших противопоказаний к вакцинации от COVID
Располневшая Джамала рассекретила свой вес (фото)
Располневшая Джамала рассекретила свой вес (фото)
"Холостячка" Ксения Мишина снялась в боди для модного глянца
"Холостячка" Ксения Мишина снялась в боди для модного глянца

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти