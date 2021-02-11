Скандальна MARUV в компанії Кіркорова та Ані Лорак повеселилася в Москві (фото)

Співачка провела вечір в компанії колег

Співачка MARUV, яка раніше влаштувала гарячі танці на концерті Моргенштерна, проводить час в Росії в компанії Філіпа Кіркорова та Ані Лорак. Артисти були помічені разом під час вечері в одному з московських ресторанів. А фотографіями із зустрічі Філіп Кіркоров поділився у своєму Instagram-акаунті.

До слова, MARUV веселилася з колегами не без свого чоловіка. Олександр Корсун теж був зі співачкою в ресторані. Від туди він поділився серією Instagram-Stories. Так що на День закоханих подружжя будуть разом. До речі, ось для вас лайфхаки для закоханих – як провести День святого Валентина.

Зі знаменитими артистами також були відомі продюсери – Дмітріс Контопулос і Іліас Кокотос.

MARUV, Ані Лорак, Філіпп Киркоров, Дмітріс Контопулос, ІлІас Кокотос Фото: instagram.com/fkirkorov

"Мене завжди оточують найталановитіші, найкрасивіші люди. І зустрічаємося ми в найкращих місцях. І їмо найсмачнішу їжу. І настрій у нас класний. Бути щасливим – це так заразливо!, – написав Філіп Кіркоров.

А потім співак назвав Ані Лорак та MARUV "красунями made in Ukraine".

MARUV и Філіп Кіркоров Фото: instagram.com/fkirkorov

Раніше в Мережі обговорили новий імідж Філіпа Кіркорова, який перестав носити перуки.

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